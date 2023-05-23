Когда пройдут последний звонок и выпускные в Алматы в 2023 году

Линейка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Замглавы Управления образования Алматы на брифинге РСК рассказала о датах последнего звонка и вручения аттестатов для школьников в южной столице, передает корреспондент NUR.KZ.

Как напомнила замруководителя Управления образования города Алматы Жанат Айтпаева, учебный год в школах страны завершается 31 мая.

В этот последний день учебы уроки пройдут по расписанию – в конце дня будет проведен классный час с подведением итогов года.

1 июня в школах для выпускников 9-х и 11-х классов пройдет торжественное мероприятие по завершению учебного года – начало в 09:00.

Также 1 июня пройдет праздничный фестиваль "Алматы БАЛАFEST-2023" с награждениями победителей конкурсов и олимпиад.

Со 2 по 13 июня пройдут итоговые выпускные экзамены для учащихся 9-х классов.

С 5 по 19 июня пройдут государственные выпускные экзамены для выпускников 11-х классов.

20-22 июня – рекомендованные даты для торжественного вручения аттестатов выпускникам 11-х классов.

С 28 июня по 1 июля – рекомендованные даты для торжественного вручения дипломов в организациях технического профессионального образования.

В управлении напомнили, что при проведении всех торжественных мероприятий не допускается сбор денег с родителей для празднований, привлечение аниматоров, праздничных агентств и частных студий. Также запрещено собирать деньги на подарки администрации школ.

Кроме того, в управлении отметили, что сейчас в Казахстане с 18 мая по 5 июля проходит ЕНТ – в Алматы его проводят на базе Казахского национального университета им. Аль-Фараби.

Напомним, что ранее в Минпросвещения рассказали, какие общие даты последних звонков и вручения дипломов рекомендованы в Казахстане.

Изменение продолжительности учебного года в Казахстане

Напомним, что в июле прошлого года в Министерстве просвещения заявили, что рассматривают вопрос о продлении учебного года в Казахстане.

В ведомстве сообщили, что летние каникулы станут на 5 дней короче.

Кроме того, отмечалось, что ранее эксперты неоднократно обращались с просьбой рассмотреть вопрос о продлении учебного года до конца июня и начале учебного года с 20 августа. Они аргументировали это тем, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире – 130 дней.

Отметим, что главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова комментировала решение Минпросвещения продлить школьный учебный год в Казахстане до 31 мая. Она пояснила, что продление учебного года с 25 по 31 мая с точки зрения эпидемиологии большого значения не имеет.

15 августа в Министерстве просвещения утвердили длительность учебного года для казахстанских школьников – его продлили до 31 мая.

При этом в начале марта министр просвещения Гани Бейсембаев отмечал, что поступает много предложений от родителей с просьбой вернуть завершение учебного года на 25 мая. Министр заявил, что этот вопрос буде еще раз рассмотрен экспертами.

"(Нужно – прим. ред.) еще раз собрать экспертное сообщество, обсудить это с родителями. Провести разъяснительную работу или принять конкретное определенное решение – я сейчас поручил своей команде. В данном направлении сейчас работа начата. (...)

Когда экспертное сообщество и родителей привлечем, их принятое решение, будет решением моим. Как экспертное сообщество решит, так и будет", – подчеркивал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021712-kogda-proydut-posledniy-zvonok-i-vypusknye-v-almaty-v-2023-godu/