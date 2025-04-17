Информацию о запретах на фото и вечерние платья во время последнего звонка опровергли в Астане

В управлении образования Астаны опровергли пост, автор которого утверждает, что в одной из школ столицы запретили фотографироваться во время последнего звонка, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Astanovka98 сегодня опубликовали пост, автор которого утверждает, что выпускникам школы-лицея №70 в Астане запретили "фотографироваться и ярко одеваться во время последнего звонка".

"Запретили даже фотографироваться на память на последнем звонке. И, тем более, выкладывать снятое куда-либо. Запрещены фотосессии с лентами. Судя по сообщению в чат, в школы, чьих учеников заметят празднующими, придут предупреждения

Школа запрещает своим ученикам и их родителям собраться посидеть где-нибудь, а также надевать дорогие вечерние платья. "Я вам запрещаю радоваться", - написано в публикации.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу управления образования Астаны, где опровергли указанную в посте информацию.

"Это ложная информация. Такого запрета не будет", - ответили в управлении.

Напомним, в прошлом году казахстанским выпускникам запретили пышные мероприятия и банкеты, а также выезды на автомобилях. Таким раскладом были разочарованы не только сами школьники, но и их родители.

Однако позже министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что 25 мая в школах Казахстана для 186 тысяч выпускников все же прозвенят последние звонки.

Также вице-министр просвещения РК Наталья Жумадильдаева на брифинге СЦК заявила, что новый формат проведения последнего звонка сделан для того, чтобы отойти от "пагубной традиции кортежей и ресторанов".