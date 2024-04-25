Проведение пышных банкетов запретили казахстанским выпускникам

Пышные мероприятия и банкеты, а также выезды на автомобилях запретили организовывать выпускникам в Казахстане в этом году, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство просвещения.

В этом году 24 мая во всех казахстанских школах пройдет классный час. В регионах, пострадавших от паводка, мероприятие состоится удаленно.

Вручение аттестатов и награждение знаками особого образца "Алтын белгі" выпускникам 11 (12) классов пройдет с 19 по 22 июня после завершения всех школьных экзаменов.

Кроме того, как сообщили в Минпросвещения, выпускникам 9-11 классов не разрешено организовывать пышные торжественные мероприятия.

"Для обеспечения безопасности и качественной подготовки к экзаменам выпускникам 9-11 классов не разрешаются сборы денег, пышные торжественные мероприятия, банкеты и выезды на автомобилях", – говорится в Telegram.

Тем временем в Актау отменили проведение торжественного мероприятия 25 мая.

А недавно стало известно, что в некоторых пострадавших от паводков регионах хотят отменить СОР и СОЧ.

Напомним, что в августе 2022 года Министерство просвещения утвердило новую длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Таким образом, в прошлом году последний звонок состоялся 1 июня, госэкзамены для 11-классников - с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же - с 20 по 22 июня.

Однако многих родителей это не устроило.

В августе прошлого года в Казахстане вновь вернули прежнее проведение последнего звонка 25 мая.