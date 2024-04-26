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"Лишили детей праздника": что родители думают о новом формате последнего звонка

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Ребенок держит в руках колокольчик
Школьная линейка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Единый классный час вместо традиционного последнего звонка пройдет в этом году в школах Казахстана. Из-за нового формата родители выпускников разделились на два лагеря, передает корреспондент NUR.KZ.

Новый формат последнего звонка лишил детей праздника, заявляет жительница Алматы Зарина. Ее дочь в этом году с отличием оканчивает школу. Последнего звонка с нетерпением ждала как сама выпускница, так и родители. Но теперь праздничного настроения уже нет, говорит родительница.

"Дочь очень расстроена, и ее одноклассницы тоже. Они думали о нарядах, о том, как будут вальс танцевать в белых фартучках. Нельзя лишать этого наших детей! Почему у всех будут такие теплые воспоминания о последнем звонке, а у наших детей нет? Классный час - а чем он запомнится?" - негодует Зарина.

Многие выпускники и родители возмущены, говорит Зарина. А вот жительница Петропавловска Анастасия, напротив, инициативу нового формата последнего звонка поддержала. Проводить праздник, когда люди из-за паводка остались без дома и всего нажитого, неуместно.

У Анастасии сын в этом году оканчивает девятый класс. Говорит, почти половина класса, как и ее сын, уходят в колледж. Потому последнего звонка и выпускного ребята очень ждали.

"Но мы все отнеслись с понимаем. У сына одноклассник остался без дома, они живут сейчас у родственников. Мы всем классом помогаем, чем можем. Такая беда! И еще у одной из учительниц нашей школы дом тоже затопило по крышу. У нас никто не стал делать из этого трагедию. Сколько слышала - никто не возмущался", - рассказывает Анастасия.

Напомним, вчера стало известно, что последний звонок в школах Казахстана пройдет в новом формате.

"В связи с паводковой ситуацией в ряде регионов и тем, что завершение выпадает на субботу, 24-го мая занятия для школьников пройдут с организацией классного часа, посвященного завершению 2023-2024 учебного года. На нем классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего года. В регионах, где занятия проходят удаленно из-за паводковой ситуации, классные часы будут проведены в онлайн-формате", – отметила заместитель директора департамента воспитательной работы и дополнительного образования Карлыгаш Курманбекова.

Наш корреспондент обратился в пресс-службу Министерства просвещения, чтобы выяснить, новый формат последнего звонка будет только в этом году или в последующие тоже. На это корреспонденту сообщили, что данное решение принято на текущий год.

"Новый формат (принят – прим. ред.) - из-за паводков, так как около пяти тысяч казахстанских детей живут сейчас в интернатах", - сообщили в пресс-службе.

А в областях, которые не затронул паводок, традиционные последние звонки решили не проводить в целях безопасности и единства, отметили в пресс-службе.

Что касается выпускных, в министерстве ответили, что для обеспечения безопасности и качественной подготовки к экзаменам выпускникам 9-11 классов не разрешаются сборы денег, пышные торжественные мероприятия, банкеты и выезды на автомобилях.

Ранее сообщалось, что в одном из регионов Казахстана отменили последний звонок в школах.

Также стало известно, что в некоторых пострадавших от паводков регионах хотят отменить СОР и СОЧ.

Напомним, осенью прошлого года в Минпросвещения определили сроки школьных каникул и дату окончания учебного года. Сообщалось, что в организациях среднего образования Казахстана 2023-2024 учебный год начался 1 сентября и завершится 25 мая. Продолжительность четвертой четверти составит 8 учебных недель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2091848-lishili-detey-prazdnika-chto-roditeli-dumayut-o-novom-formate-poslednego-zvonka/

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