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30 лет независимости Казахстана

Казахстанские школьники снова будут учиться до 25 мая

Опубликовано:

Школьники идут по коридору
Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня на августовской конференции вице-премьер-министр и министр труда Тамара Дуйсенова заявила, что казахстанские школьники вновь будут учиться до 25 мая, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила Тамара Дуйсенова, решение о продлении учебного года до 31 мая было правильным, но поспешным.

"Хочу сказать свое мнение по поводу продления учебного года до 36 недель. По этому вопросу очень много нареканий в обществе. Это нужно признать. Нужно признать, что это мировая практика, но для внедрения таких нововведений всегда требуется более тщательная подготовка. Считаю, что решение министерства было оправданным, но поспешным", – заявила она.

Такая мера, по ее словам, требует тщательной подготовки.

"В связи с этим полагаю правильным вернуться в текущем учебном году к 34-недельной продолжительности учебного года с его завершением 25 мая", – подчеркнула вице-премьер.

Одновременно, в течение предстоящего учебного года будет проведена необходимая подготовительная работа, включая адаптацию учебной программы.

Как отметила Дуйсенова, к вопросу о продлении учебного года до 36 недель правительство вернется после 2025 года.

Продление учебного года в Казахстане

Напомним, что в августе прошлого года Министерство просвещения утвердило новую длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Таким образом, в этом году последний звонок прошел 1 июня, госэкзамены для 11-классников – с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же – с 20 по 22 июня.

Однако в начале марта глава Минпросвещения рассказал, что многие из родителей просят завершать учебный год 25 мая.

Также в конце мая депутат Ирина Смирнова раскритиковала решение Минпросвещения о продлении учебного года в Казахстане.

"Я, как учитель, как эксперт в области образования, считаю, что это волюнтаристское, административное решение, непродуманное, не имеющее под собой основы, непрофессиональное, потому что наши дети занимаются, в отличие от детей других стран, не четыре часа в день, а по шесть-семь уроков. Поэтому, если измерить количество уроков, то оно соответствует той продолжительности учебного года, которая есть за рубежом", – подчеркнула она.

При этом Гани Бейсембаев в преддверии последнего звонка говорил, что если казахстанские школьники опять перейдут на 34-недельное обучение, то нужно будет отказаться от пятидневной учебной недели.

А уже в середине августа Бейсембаев сообщал, что вопрос о длительности учебного года в Казахстане рассматривают снова и очень скоро должны дать окончательный ответ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033937-kazahstanskie-shkolniki-budut-uchitsya-do-25-maya/

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