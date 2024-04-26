"Мы разочарованы": казахстанские школьники недовольны новым форматом последнего звонка (видео)

Решение Минпросвещения о замене традиционного последнего звонка на классные часы в школах обсуждают ученики и их родители. Многие остались недовольны предложенной заменой, передает телеканал КТК.

Как сообщает телеканал, информация Министерства просвещения касательно замены традиционного последнего звонка классными часами в школах была воспринята учениками и родителями весьма неоднозначно. Такой решение в ведомстве связали с паводками в Казахстане и их последствиями.

Одним из регионов, пострадавших от паводка, стала Западно-Казахстанская область, где школьникам пришлось учиться онлайн больше недели, ведь в спортзалах школ в это время размещались эвакопункты для пострадавших от паводка.

Сейчас, к слову, ситуация стабилизировалась, а в Уральске дети уже вернулись к привычному формату учебы. Поэтому многие одиннадцатиклассники недоумевают и признаются, что традиция собираться на торжественную линейку всей школой для них важна.

"Вот когда ты маленький смотришь на одиннадцатиклассников, как они выпускаются, все это... Действительно, ты рад за них, ты видишь, что они идут дальше. У них светлое будущее впереди. И этот момент обозначает, что все – ты переходишь на новый этап.

И, честно, когда нам сказали, что линейку хотят отменить, мы вместе с одноклассниками были очень разочарованы. Потому что для нас это действительно очень огромное значение имеет", — отмечает ученица 11 класса Юлия Нечай.

Между тем без торжества в честь завершения учебного года школьники Казахстана остаются не впервые. Как сообщает телеканал, в прошлом году 25 мая было обычным рабочим днем, а учебный год завершали 31 мая. Однако нововведение Минпросвещения не прижилось.

Отмечается, что каких-либо разъяснений после сообщения от министерства не последовало. В региональных отделах образования проведение последнего звонка тоже пока никак не комментируют. Однако известно, что вручение аттестатов и награждение знаками "Алтын белгі" пройдут с 12 по 15 июня, после завершения всех школьных экзаменов.

Источник: КТК

Накануне сообщалось, что во всех казахстанских школах вместо последнего звонка пройдет единый классный час, посвященный завершению учебного года. В Минпросвещения новый формат последнего звонка связали с паводковой ситуацией в стране.

Сообщается, что в этом году учебный год завершают более 3,8 млн казахстанских школьников, из них 186 тысяч выпускников попрощаются со школьной скамьей.

Накануне в профильном ведомстве также запретили выпускникам организовывать сборы денег, а также пышные мероприятия и банкеты.

Ранее стало известно, что в некоторых пострадавших от паводков регионах хотят отменить СОР и СОЧ.

Добавим также, что осенью прошлого года в Минпросвещения определили сроки школьных каникул и дату окончания учебного года. Сообщалось, что в организациях среднего образования Казахстана 2023-2024 учебный год начался 1 сентября и завершится 25 мая. Продолжительность четвертой четверти составит 8 учебных недель.