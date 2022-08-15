Учебный год в казахстанских школах продлили до 31 мая

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Учебный год в школах Казахстана будет продлен до 31 мая и составит 35-36 недель. Об этом сообщили на аппаратном совещании Минпросвещения – информация приводится на официальном сайте министерства.

Так, учебный год для учеников 1 класса составит 35 недель, а для учеников 2-11 классов – 36 недель.

График школьных каникул в Казахстане будет выглядеть следующим образом:

осенние – с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно (7 дней);

зимние – с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно (9 дней);

весенние – с 18 по 26 марта 2023 года включительно (9 дней);

дополнительные каникулы для первоклассников – с 6 по 12 февраля 2023 года включительно (7 дней);

летние – с 1 июня до 1 сентября (три месяца).

Отметим, что обсуждение законопроекта о продлении учебного года происходило на портале "Открытые НПА" и продлилось до первых чисел августа.

Ранее в министерстве отметили, что ранее эксперты неоднократно обращались с просьбой рассмотреть вопрос о продлении учебного года до конца июня и начале учебного года с 20 августа. Аргументировали они это тем, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире – 130 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983195-uchebnyy-god-v-kazahstanskih-shkolah-prodlili-do-31-maya/