Сколько выпускников окончат казахстанские школы в 2025 году

В Министерстве просвещения Казахстана рассказали, сколько человек в этом году выпустятся из казахстанских школ, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По данным министерства, всего 2024-2025 учебный год во всем Казахстане завершат около 3,9 млн юных казахстанцев, из них более 217 тысяч — выпускники 11 классов.

Между тем в начале апреля в министерстве сообщали, что в первый класс в 2025 году пойдут около 370 тысяч детей. Прием документов на зачисление ребенка в первый класс уже стартовал.

Отметим, в прошлом месяце в Сети появились сообщения, что выпускникам некоторых школ запретили "фотографироваться и ярко одеваться во время последнего звонка". В столичном управлении образования прокомментировали эту информацию.

К слову, в прошлом году казахстанским выпускникам действительно запретили пышные мероприятия и банкеты, а также выезды на автомобилях. Таким раскладом были разочарованы не только сами школьники, но и их родители.

Вице-министр просвещения Жумадильдаева поясняла, что новый формат проведения последнего звонка сделан для того, чтобы отойти от "пагубной традиции кортежей и ресторанов".

Добавим, что в прошлом году школу окончили 186 тыс. казахстанских школьников.