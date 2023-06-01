Последний звонок прозвенел в школах Алматы (фото)

Колокольчик. Иллюстративное ото: акимат Алматы

Сегодня, 1 июня, в 313 школах Алматы состоялись торжественные линейки, приуроченные к завершению учебного года, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

По данным ведомства, всего в этом году школы Алматы окончили более 14 тысяч выпускников, из них на "Алтын белгi" претендуют 424 выпускника, на аттестат с отличием - 975 школьников.

Последний звонок в Алматы. Фото: акимат Алматы

Последний звонок в Алматы. Фото: акимат Алматы

В акимате также сообщили, что в этом году с 5 июня по 30 августа для школьников будет организовано дополнительное образование. В целях повышения качества образования для школьников предусмотрены секции, клубы, кружки, трудовые группы, экскурсии.

Последний звонок в Алматы. Фото: акимат Алматы

Итоговые экзамены для учащихся 9-х, 11-х классов проводятся в соответствии с утвержденным графиком. В 9-х классах - со 2 по 13 июня, в 11-х - с 5 по 19 июня.

Выпускники 11-го класса сдают экзамен по истории Казахстана в устной форме, напомнили в ведомстве.

Последний звонок в Алматы. Фото: акимат Алматы

Отмечается, что единое национальное тестирование проводится в году четыре раза (январь-февраль, март, май-июль, август). Абитуриентам предоставляются две возможности сдать тест и поступить на грант.

Последний звонок в Алматы. Фото: акимат Алматы

Последний звонок в Алматы. Фото: акимат Алматы

Последний звонок в Алматы. Фото: акимат Алматы

Последний звонок в Алматы. Фото: акимат Алматы

Напомним, в этом году учебный год для казахстанских школьников впервые завершился 31 мая, а не 25 мая, как это было ранее. Такое решение было принято еще летом прошлого года. В Минпросвещения объясняли, что продление учебного года позволит сократить количество уроков в день и снизить интенсивность изучения сложных тем.

В январе в ведомстве еще раз подтвердили, что последний звонок в школах Казахстана в этом учебном году состоится 1 июня – в День защиты детей.

А в апреле Гани Бейсембаев подписал приказ о сроках завершения учебного года. Согласно документу, учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершаются 31 мая 2023 года.

На прошлой неделе в Минпросвещения сообщили о датах последних звонков и вручения аттестатов в школах Казахстана в 2023 году. В ведомстве порекомендовали проводить последние звонки, торжественные линейки 1 июня. Торжественное вручение аттестатов выпускникам 11 классов Минпросвещения рекомендует проводить 20-22 июня в стенах школ.

А позже стало известно, что управление образования Мангистауской области запретило проводить школьные выпускные в ресторанах и на базах отдыха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022931-posledniy-zvonok-prozvenel-v-shkolah-almaty-foto/