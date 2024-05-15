"Пагубная традиция": Минпросвет – о праздновании последнего звонка с кафе и кортежами

На брифинге СЦК вице-министр просвещения РК Наталья Жумадильдаева заявила, что новый формат проведения последнего звонка сделан для того, чтобы отойти от "пагубной традиции кортежей и ресторанов".

Во время брифинга один из журналистов отметил, что последние звонки в школах проводили даже в 40-е годы для поддержания морально-психологического состояния людей после войны.

Он напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев заявил об отмене в Казахстане массовых и затратных мероприятий. Однако, как отметил журналист, на последние звонки и выпускные родители школьников тратятся сами, поэтому его нельзя назвать затратным для бюджета.

"Что касается именно проведение классного часа (…) - это продолжение основной идеи главы государства о том, что для формирования высокообразованной нации у нас должен быть культ знаний. Поэтому логично, что для всех организаций образования с 1 по 10 класс завершение учебного года будет сопровождаться подведением итогов", - заявил вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева.

Касательно последнего звонка для 11 классов она заявила, что мероприятие для них предлагается в новом формате, чтобы отойти от "пагубной традиции кортежей и ресторанов".

"Для выпускных классов была инициатива провести именно мероприятие выпускное. (…) Министр просвещения дал посыл выпускникам, что в этом году мы предлагаем им определить новый формат проведения последнего звонка, наполненный теплотой и воспоминаниями, когда дети могут собраться в одной аудитории. Мы им сказали: "Вы сами продумываете формат - будет это квест, хакатон или вечер с родителями по душам".

Вопрос не шел, чтобы лишить детей праздника. Я думаю, что история проведения выпускных баллов и последнего звонка в разных странах разная. И когда мы предложили формат для учащихся именно в школе, мы отводим наших учеников от другой пагубно сложившейся традиции - когда в этот день появляются на всех улицах кортежи из машин, и на это тратятся деньги родителей. (…) Не только выпускные баллы стремятся проводить в ресторанах, но и на 25 мая нанимаются рестораны", - заявила вице-министр.

Она добавила, что в Минпросвещения обращаются родители школьников, которые говорят об "ультиматумах" от своих детей о затратных платьях, прическах и т.д.

"Сумма затратная приходится на семью, и это иногда выходит в сумму обучения одного года на платной основе. Поэтому мы, как госорган, рекомендовали нашим выпускникам сформировать новую традицию с посылом "высокообразованная нация - культ знаний", - заявила Жумадильдаева.

Сегодня вице-министр на том же брифинге СЦК назвала даты проведения последнего звонка и экзаменов в школах Казахстана в 2024 году.

В апреле стало известно, что последний звонок в школах Казахстана пройдет в новом формате. Вместе с тем казахстанским выпускникам запретили пышные мероприятия и банкеты, а также выезды на автомобилях в этом году.