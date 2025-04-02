Захват заложника в аэропорту Алматы: о пересмотре мер по обеспечению безопасности заявили в КГА

Глава КГА в кулуарах Сената высказалась о вопросах обеспечения безопасности в аэропорту Алматы после недавнего инцидента с захватом заложника, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это относится к авиационной безопасности. Соответственно, у нас есть регулятор, который полностью соответствует всем стандартам. Такие проверки по авиационной безопасности у нас ежегодно производятся во всех аэропортах.

Да, как вы говорите, планировалось пересмотреть законодательство (после этого случая - прим. ред.). Сейчас этот вопрос рассматривается", - сказала Салтанат Томпиева.

Также, по данным спикера, в сентябре международной организацией в гражданской авиации ИКАО планируется провести аудит по авиационной безопасности в Казахстане.

"Мы хотим подтвердить свои высокие результаты и соответствие уровню авиационной безопасности", - подчеркнула глава КГА.

Напомним, 7 марта, в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Он также заявил, что у него в рюкзаке бомба и она может взорвать ее. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Мужчина в гражданской одежде обезоружил нападавшего, выхватив у него нож, когда тот потерял бдительность.По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС.

Мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который и обезвредил мужчину. А вчера аким Алматы вручил ему медаль "Ерлігі үшін".

9 марта в МВД сделали заявление о произошедшем - против нападавшего возбуждено три уголовных дела, а сам мужчина арестован. После этого о начале служебного расследования сообщал и замглавы МВД Санжар Адилов. Он отмечал, что аэропорт - это стратегический объект, где всегда много людей.

Кроме того, в Департаменте полиции на транспорте также прокомментировали действия полицейских во время инцидента в аэропорту Алматы.