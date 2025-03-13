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Действия полицейских при захвате заложницы в аэропорту Алматы прокомментировали в ДП

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Сотрудник полиции
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Департаменте полиции на транспорте прокомментировали действия полицейских во время инцидента в аэропорту Алматы, где мужчина захватил заложницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Сотрудники полиции совместно с представителями аэропорта Алматы на месте происшествия оперативно оценили ситуацию. С учетом агрессии по отношению к сотрудникам злоумышленника, они действовали согласно алгоритму, предусмотренному для обеспечения безопасности граждан в терминале аэропорта", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в ведомстве.

Тем не менее Департамент полиции на транспорте проводит служебную проверку, по результатам которой сотрудникам будет дана правовая оценка.

Накануне о начале служебного расследования сообщал и замглавы МВД Санжар Адилов. Он отмечал, что аэропорт - это стратегический объект, где всегда много людей.

"Полицейские работали по алгоритму, и никаких преследований в отношении наших полицейских быть не может", - заявлял замглавы МВД.

Однако, по его словам, сейчас проводится большая проверка. По результатам как расследования уголовного дела, так и служебного расследования будет дана правовая оценка действиям полицейских.

Напомним, в пятницу, 7 марта, в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Он также заявил, что у него в рюкзаке бомба и она может взорвать ее. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Мужчина в гражданской одежде обезоружил нападавшего, выхватив у него нож, когда тот потерял бдительность.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС.

Мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который и обезвредил мужчину. А вчера аким Алматы вручил ему медаль "Ерлігі үшін".

В воскресенье, 9 марта, в МВД сделали заявление о произошедшем - против нападавшего возбуждено три уголовных дела, а сам мужчина арестован.

Помимо этого, по поручению главы МВД проводится комплексная проверка системы безопасности аэропортов и вокзалов страны. В ведомстве отметили, что ситуация находится под полным контролем, принимаются все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227592-deystviya-policeyskih-pri-zahvate-zalozhnicy-v-aeroportu-almaty-prokommentirovali-v-dp/