Захват заложницы в аэропорту Алматы: герою вручили медаль (видео)

По поручению главы государства аким Алматы наградил героя, спасшего накануне сотрудницу аэропорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Аким Алматы Ерболат Досаев по поручению главы государства вручил медаль "Ерлігі үшін" Абдраиму Мусе Сайранбайулы за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.

Также Муса Абдраим получил денежное вознаграждение.

52-летний мужчина обезвредил вооруженного ножом преступника, который проник в зону предполетного досмотра международного аэропорта Алматы под видом пассажира. Благодаря смелости и сноровке герой спас жизнь сотрудницы аэропорта.

"Выражаю искреннюю благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелулы за высокое внимание и оказанную честь. Пусть в нашей стране всегда будет мирное небо над головой, согласие и процветание!" - сказал Муса Абдраим.

Вчера в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Также появились кадры, на которых мужчина угрожает все взорвать и требует убрать оружие.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС. Также стало известно, что нож был кухонным.

Мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

Между тем в полиции сообщили, что по данному факту дело завели по статье "Хулиганство с применением холодного оружия".

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который обезвредил мужчину.

Также в пресс-службе аэропорта Алматы рассказали, что девушке, которой сегодня угрожали ножом, предоставлен психолог и будет оказана вся необходимая дальнейшая помощь.