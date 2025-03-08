Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Захват заложницы в аэропорту Алматы: герою вручили медаль (видео)

Опубликовано:

Ерболат Досаев и Муса Абдраим
Ерболат Досаев и Муса Абдраим. Фото: акимат Алматы

По поручению главы государства аким Алматы наградил героя, спасшего накануне сотрудницу аэропорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Аким Алматы Ерболат Досаев по поручению главы государства вручил медаль "Ерлігі үшін" Абдраиму Мусе Сайранбайулы за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.

Также Муса Абдраим получил денежное вознаграждение.

52-летний мужчина обезвредил вооруженного ножом преступника, который проник в зону предполетного досмотра международного аэропорта Алматы под видом пассажира. Благодаря смелости и сноровке герой спас жизнь сотрудницы аэропорта.

"Выражаю искреннюю благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелулы за высокое внимание и оказанную честь. Пусть в нашей стране всегда будет мирное небо над головой, согласие и процветание!" - сказал Муса Абдраим.

Вчера в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Также появились кадры, на которых мужчина угрожает все взорвать и требует убрать оружие.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС. Также стало известно, что нож был кухонным.

Мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

Между тем в полиции сообщили, что по данному факту дело завели по статье "Хулиганство с применением холодного оружия".

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который обезвредил мужчину.

Также в пресс-службе аэропорта Алматы рассказали, что девушке, которой сегодня угрожали ножом, предоставлен психолог и будет оказана вся необходимая дальнейшая помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226548-zahvat-zalozhnicy-v-aeroportu-almaty-geroyu-vruchili-medal-video/