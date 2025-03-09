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Мужчину, захватившего заложницу в аэропорту Алматы, арестовали

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Мужчина взял сотруницу аэропорта в заложницы
Мужчина взял сотруницу аэропорта в заложницы. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Мужчину, захватившего заложницу в аэропорту Алматы, арестовали на два месяца. Против него возбуждено три уголовных дела, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, против мужчины возбуждено три уголовных дела по статьям захват заложника, хулиганство с применением оружия и заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

"По решению суда в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения содержание под стражей на два месяца", - добавили в МВД.

В ведомстве уточнили, что расследование продолжается, а для всестороннего изучения ситуации создана следственно-оперативная группа.

Добавим, что по поручению главы МВД проводится комплексная проверка системы безопасности аэропортов и вокзалов страны. В ведомстве отметили, что ситуация находится под полным контролем, принимаются все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, в пятницу, 7 марта, в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Он также заявил, что у него в рюкзаке бомба и она может взорвать ее. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Мужчина в гражданской одежде обезоружил нападавшего, выхватив у него нож, когда тот потерял бдительность.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС.

Мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который и обезвредил мужчину. А вчера аким Алматы вручил ему медаль "Ерлігі үшін".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226695-muzhchinu-zahvativshego-zalozhnicu-v-aeroportu-almaty-arestovali-na-dva-mesyaca/