Токаев поручил наградить мужчину, который обезоружил нападавшего в аэропорту Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации с захватом заложницы в аэропорту Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря президента Руслана Желдибая.

Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.

Напомним, сегодня сообщалось, что в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ножом. Через 7 минут мужчина был обезоружен сотрудниками полиции.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Мужчина в гражданской одежде обезоружил нападавшего - выхватил у него нож, когда тот потерял бдительность.

Также стало известно, что уголовное дело возбудили против мужчины, угрожавшего сегодня ножом сотруднице аэропорта Алматы