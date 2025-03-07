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Токаев поручил наградить мужчину, который обезоружил нападавшего в аэропорту Алматы

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Задержание нападавшего
Задержание. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_almata

Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации с захватом заложницы в аэропорту Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря президента Руслана Желдибая.

Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.

Напомним, сегодня сообщалось, что в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ножом. Через 7 минут мужчина был обезоружен сотрудниками полиции.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Мужчина в гражданской одежде обезоружил нападавшего - выхватил у него нож, когда тот потерял бдительность.

Также стало известно, что уголовное дело возбудили против мужчины, угрожавшего сегодня ножом сотруднице аэропорта Алматы

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2226338-zahvat-zalozhnicy-v-aeroportu-almaty-tokaev-poruchil-nagradit-muzhchinu-kotoryy-obezoruzhil-napadavshego/