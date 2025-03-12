Нападение в аэропорту Алматы: накажут ли полицейских, рассказали в МВД

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса прокомментировал резонансный случай нападения на сотрудницу в аэропорту Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Адилов отметил, что аэропорт – это стратегический объект, на котором находилось очень много людей.

"Информацию о каких-либо действиях, связанных с применением оружия и активных действий, нужно было до конца проверить, отработать и принять меры по обезвреживанию. И в данном случае мы видим героизм нашего гражданина.

Полицейские работали по алгоритму, и никаких преследований в отношении наших полицейских быть не может", – заявил замглавы МВД.

По его словам, сейчас проводится большая проверка, по результатам как расследования уголовного дела, так и служебного расследования будет дана правовая оценка действиям полицейских.

"Дисциплинарная и иная предусмотренная законом ответственность всем службам аэропорта, в том числе и службе авиационной безопасности (будет рассмотрена – прим. ред.).

В 2009 году были определенные изменения: если ранее обеспечение безопасности было возложено на подразделение транспортной полиции, то в настоящее время, после изменений, законодательно обеспечение безопасности возложено на службу авиационной безопасности аэропортов.

Мы будем пересматривать многие законодательные поправки, принятые ранее. И по результатам как расследования уголовного дела, так и проверки, будет внесено представление в порядке статьи 200 УПК, и мы поставим вопрос о пересмотре действующих алгоритмов", – добавил вице-министр.

По его словам, сейчас созданы рабочие группы, начаты проверки. Их результаты будут сообщены дополнительно.

"При наличии недостатков мы их доведем до общественности", – заверил Адилов.