Нападение в аэропорту Алматы: накажут ли полицейских, рассказали в МВД
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Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса прокомментировал резонансный случай нападения на сотрудницу в аэропорту Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
Адилов отметил, что аэропорт – это стратегический объект, на котором находилось очень много людей.
"Информацию о каких-либо действиях, связанных с применением оружия и активных действий, нужно было до конца проверить, отработать и принять меры по обезвреживанию. И в данном случае мы видим героизм нашего гражданина.
Полицейские работали по алгоритму, и никаких преследований в отношении наших полицейских быть не может", – заявил замглавы МВД.
По его словам, сейчас проводится большая проверка, по результатам как расследования уголовного дела, так и служебного расследования будет дана правовая оценка действиям полицейских.
"Дисциплинарная и иная предусмотренная законом ответственность всем службам аэропорта, в том числе и службе авиационной безопасности (будет рассмотрена – прим. ред.).
В 2009 году были определенные изменения: если ранее обеспечение безопасности было возложено на подразделение транспортной полиции, то в настоящее время, после изменений, законодательно обеспечение безопасности возложено на службу авиационной безопасности аэропортов.
Мы будем пересматривать многие законодательные поправки, принятые ранее. И по результатам как расследования уголовного дела, так и проверки, будет внесено представление в порядке статьи 200 УПК, и мы поставим вопрос о пересмотре действующих алгоритмов", – добавил вице-министр.
По его словам, сейчас созданы рабочие группы, начаты проверки. Их результаты будут сообщены дополнительно.
"При наличии недостатков мы их доведем до общественности", – заверил Адилов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227286-napadenie-v-aeroportu-almaty-nakazhut-li-policeyskih-rasskazali-v-mvd/