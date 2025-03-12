Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Нападение в аэропорту Алматы: накажут ли полицейских, рассказали в МВД

Опубликовано:

Задержание нападавшего
Задержание. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_almata

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса прокомментировал резонансный случай нападения на сотрудницу в аэропорту Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Адилов отметил, что аэропорт это стратегический объект, на котором находилось очень много людей.

"Информацию о каких-либо действиях, связанных с применением оружия и активных действий, нужно было до конца проверить, отработать и принять меры по обезвреживанию. И в данном случае мы видим героизм нашего гражданина.

Полицейские работали по алгоритму, и никаких преследований в отношении наших полицейских быть не может", – заявил замглавы МВД.

По его словам, сейчас проводится большая проверка, по результатам как расследования уголовного дела, так и служебного расследования будет дана правовая оценка действиям полицейских.

"Дисциплинарная и иная предусмотренная законом ответственность всем службам аэропорта, в том числе и службе авиационной безопасности (будет рассмотрена – прим. ред.).

В 2009 году были определенные изменения: если ранее обеспечение безопасности было возложено на подразделение транспортной полиции, то в настоящее время, после изменений, законодательно обеспечение безопасности возложено на службу авиационной безопасности аэропортов.

Мы будем пересматривать многие законодательные поправки, принятые ранее. И по результатам как расследования уголовного дела, так и проверки, будет внесено представление в порядке статьи 200 УПК, и мы поставим вопрос о пересмотре действующих алгоритмов", – добавил вице-министр.

По его словам, сейчас созданы рабочие группы, начаты проверки. Их результаты будут сообщены дополнительно.

"При наличии недостатков мы их доведем до общественности", – заверил Адилов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227286-napadenie-v-aeroportu-almaty-nakazhut-li-policeyskih-rasskazali-v-mvd/