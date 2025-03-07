"Все взорву": появилось новое видео с мужчиной, угрожавшим девушке в аэропорту Алматы

Появилась еще одна видеозапись инцидента, произошедшего сегодня в аэропорту Алматы - мужчина угрожал ножом сотруднице досмотра, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах видео, опубликованного в паблике Kris_p_Almaty, слышны возгласы мужчины о том, что он "сейчас все взорвет".

"Ствол на место. Я сейчас все взорву", - говорит мужчина.

В какой-то момент он требует положить оружие и делает движение ножом в сторону захваченной им девушки.

Напомним, сегодня сообщалось, что в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ножом. Через 7 минут мужчина был обезоружен сотрудниками полиции.

Позднее появилось видео задержания нарушителя.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС. Также стало известно, что нож был кухонным.

К слову, мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.