"Все взорву": появилось новое видео с мужчиной, угрожавшим девушке в аэропорту Алматы
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Появилась еще одна видеозапись инцидента, произошедшего сегодня в аэропорту Алматы - мужчина угрожал ножом сотруднице досмотра, передает корреспондент NUR.KZ.
На кадрах видео, опубликованного в паблике Kris_p_Almaty, слышны возгласы мужчины о том, что он "сейчас все взорвет".
"Ствол на место. Я сейчас все взорву", - говорит мужчина.
В какой-то момент он требует положить оружие и делает движение ножом в сторону захваченной им девушки.
Напомним, сегодня сообщалось, что в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ножом. Через 7 минут мужчина был обезоружен сотрудниками полиции.
Позднее появилось видео задержания нарушителя.
По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС. Также стало известно, что нож был кухонным.
К слову, мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226332-vse-vzorvu-poyavilos-novoe-video-s-muzhchinoy-ugrozhavshim-devushke-v-aeroportu-almaty/