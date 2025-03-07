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Угрожал ножом в аэропорту: спасший заложницу казахстанец рассказал, как все было

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Задержание
Задержание. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_almata

Муса Абдраим - герой, который помог задержать мужчину, угрожавшего ножом девушке-сотруднице аэропорта, рассказал обстоятельства инцидента, передает корреспондент NUR.KZ.

Как оказалось, Муса Абдраим прибыл в аэропорт, чтобы проводить брата, который улетал в Костанай.

"В этот момент какой-то крик - (люди кричат - прим. ред.) "Там девушка"… все бегут туда - и мне пришлось туда побежать. Смотрю - ситуация: мужик взял девушку за волосы и держит в руках нож кухонный. Думал, как спасти ее. Сотрудники полиции стояли: хотели подойти, но он стал агрессивным.

Я попросил расстояние держать. Совместно поняли (сотрудники полиции - прим. ред.), что я сказал, что я пойду. Он (мужчина, удерживавший девушку - прим. ред.) сказал: "Кто вместо нее будет заложником?" Я сказал: "Я буду, меня возьми". Меня схватил, я стоял спокойно.

Сотрудник отвлек его. Смотрю глазами - чуть свободнее стал в руках нож - и я в этот момент я его вырвал. Я не знаю, что хотел этот мужик… он агрессивный. Я сам не понял, что случилось", - сообщил Муса Абдраим.

Он добавил, что у него самого пятеро детей - трое сыновей и две дочери. Мусе Абдраиму 52 года, он живет в съемной квартире.

Напомним, сегодня сообщалось, что в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ножом. Через 7 минут мужчина был обезоружен сотрудниками полиции.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Также появились кадры, на которых мужчина угрожает все взорвать и требует убрать оружие.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС. Также стало известно, что нож был кухонным.

К слову, мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226381-ugrozhal-devushke-nozhom-v-aeroportu-almaty-muzhchina-zamenivshiy-zalozhnicu-rasskazal-obstoyatelstva/