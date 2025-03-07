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Уголовное дело возбудили против мужчины, угрожавшего сотруднице аэропорта ножом в Алматы

Опубликовано:

Уголовное дело на столе
Дело. Иллюстративное фото: polisia.kz

Уголовное дело возбудили против мужчины, угрожавшего сегодня ножом сотруднице аэропорта Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Линейный отдел полиции.

"7 марта текущего года в аэропорту Алматы задержан мужчина, который, подойдя в зону досмотра, схватил за волосы инспектора досмотра и угрожал кухонным ножом.

Правонарушитель обезврежен и доставлен в комнату полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе Линейного отдела полиции.

В полиции добавили, что подозреваемый водворен в ИВС. Сейчас по делу проводятся следственные действия.

В ЛОП также сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, сегодня сообщалось, что в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ножом. Через 7 минут мужчина был обезоружен сотрудниками полиции.

Позднее появилось видео задержания нарушителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226327-ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-muzhchiny-ugrozhavshego-sotrudnice-aeroporta-nozhom-v-almaty/