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Мужчина схватил за волосы сотрудницу аэропорта в Алматы и угрожал ножом (видео)

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Қазақ тілінде оқу
Кадр из видео
Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_kz

В Сети появилось видео, на кадрах которого мужчина держит за волосы девушку, сидящую на полу, а в другой руке держит нож, передает корреспондент NUR.KZ.

Ужасающее видео появилось в Telegram-канале Kris_p_Almaty. По кадрам можно предположить, что сняты они были в аэропорту.

"Полицейские уже поймали, очевидцы пишут что полицейские своевременно отреагировали", - говорится в описании к видео.

В пресс-службе аэропорта подтвердили информацию. Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 7 марта 2025 года, в зоне предполетного досмотра.

"Около 11:45 местного времени в терминале внутренних рейсов в зону предполетного досмотра подошел деструктивный мужчина под видом пассажира. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности аэропорта попросили мужчину предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом.

Через 7 минут мужчина был обезоружен сотрудниками линейного отдела полиции на территории аэропорта и сотрудниками САБ аэропорта. На данный момент мужчина находится в ЛОП и данным инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Внимание! Видео содержит жестокие кадры!

Напомним, ранее авиакомпания FlyArystan заявила о нападении пассажирки на сотрудника в международном аэропорту Алматы. По данным пресс-службы авиакомпании, пассажирка не успела на посадку.

Также сообщалось, что пьяный мужчина приставал к посетителям аэропорта Астаны, его задержала полиция.

Кроме того, еще один инцидент случился в аэропорту Алматы - мужчина, который должен был вылететь в Павлодар, вел себя неадекватно, нецензурно выражался и разбил стойку регистрации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226303-muzhchina-shvatil-sotrudnicu-aeroporta-za-volosy-i-stal-ugrozhat-nozhom-v-almaty/