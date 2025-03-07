Угрожал девушке ножом: появилось видео задержания мужчины в аэропорту Алматы

Появилось видео задержания мужчины, который угрожал ножом сотруднице досмотра сегодня во внутреннем терминале аэропорта Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах, опубликованных в паблике kris_p_almata Instagram, видно, как мужчина с ножом держит за руку рядом стоящего мужчину в гражданской одежде и что-то говорит. Когда он теряет бдительность, мужчина быстро выхватывает у него нож, после чего полицейский и другие люди хватают нарушителя.

Напомним, сегодня сообщалось, что в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ножом. Через 7 минут мужчина был обезоружен сотрудниками полиции.