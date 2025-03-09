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Захват заложника в аэропорту Алматы: в МВД сделали заявление

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Досмотр пассажира в аэропорту
Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министерство внутренних дел Казахстана сделало заявление по поводу инцидента с захватом заложника в аэропорту Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

Как напомнили в полиции, по данному факту возбуждено три уголовных дела:

  • захват заложника (статья 261 УК РК) – предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества;
  • хулиганство с применением оружия (статья 293 УК РК) – предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет;
  • заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 273 УК РК) – штраф в размере до 5 000 МРП (19,6 млн тенге) либо лишение свободы до 5 лет.

В ведомстве уточнили, что расследование продолжается, а для всестороннего изучения ситуации создана следственно-оперативная группа. Жертв и пострадавших нет.

По решению суда в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

В МВД добавили, что по поручению министра внутренних дел Ержана Саденова проводится комплексная проверка системы безопасности аэропортов и вокзалов страны.

Особое внимание уделяется:

  • выявлению уязвимых мест,
  • совершенствованию мер по предотвращению потенциальных угроз,
  • усилению контроля за проносом запрещенных предметов,
  • совершенствованию алгоритмов реагирования на чрезвычайные ситуации,
  • повышению квалификации сотрудников охраны,
  • взаимодействию с правоохранительными органами.

"Ситуация находится под полным контролем, принимаются все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем", – добавили в министерстве.

Напомним, 7 марта в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Он также заявил, что у него в рюкзаке бомба. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Также появились кадры, на которых мужчина угрожает все взорвать и требует убрать оружие.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС.

Мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который и обезвредил мужчину.

В пресс-службе аэропорта Алматы рассказали, что девушке, которой сегодня угрожали ножом, предоставлен психолог и будет оказана вся необходимая дальнейшая помощь.

А вчера аким Алматы Ерболат Досаев по поручению главы государства вручил медаль "Ерлігі үшін" Абдраиму Мусе Сайранбайулы за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226690-zahvat-zalozhnika-v-aeroportu-almaty-v-mvd-sdelali-zayavlenie/