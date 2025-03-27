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Продажу дома, похожего на изъятый у Масимова, до аукциона прокомментировали в КУВА

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Дом
Дом. Фото: auction.e-qazyna.kz

В Компании по управлению возвращенными активами прокомментировали появившуюся информацию о том, что дом, предположительно принадлежавший Масимову, продадут до официальных торгов, передает NUR.KZ.

Ранее в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" появилась информация о том, что якобы бизнесмен Мухтар Джакишев выкупает особняк Карима Масимова до проведения аукциона.

Тем не менее в КУВА опровергли эту информацию.

"В социальных сетях появилась информация, что один из возвращенных активов продается без проведения аукциона и уже имеет покупателя. Это не соответствует действительности.

Все активы реализуются исключительно на государственном портале E-Qazyna в строгом соответствии с Правилами управления активами", - сообщили в компании.

Напомним, дом, похожий на изъятый у Масимова, ранее пытались продать с аукциона, но желающих его приобрести не нашлось. Новые торги были назначены на 28 марта 2025 года.

После январских событий в 2022 году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года. Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене.

Также были задержаны его экс-заместители - Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

В августе 2022 года Комитет Национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ.

В ноябре дело Карима Масимова и его экс-заместителей передали в суд. 18 ноября 2022 года в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ. 24 апреля 2023 года Кариму Масимову вынесли приговор - 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и лишением звания.

Его заместители получили от 3 до 6 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Позже стало известно, что Карим Масимов подал апелляцию, которая изменила приговор: Масимов, Садыкулов и Ергожин будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности, а не максимальной, как было ранее.

Кроме того, имя Карима Масимова оказалось в списке связанных с терроризмом лиц, а в ноябре 2023 года пресс-служба КНБ заявила, что Масимова подозревают в еще одном преступлении - отмывании денег и получении особо крупной взятки. В июне 2024 года стало известно, что Масимову отказали в помиловании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230916-prodazhu-doma-pohozhego-na-izyatyy-u-masimova-do-aukciona-prokommentirovali-v-kuva/