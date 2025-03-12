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Дом, похожий на изъятый у Карима Масимова, вновь попытаются продать с аукциона в Астане

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Дом
Дом. Фото: auction.e-qazyna.kz

Дом в Астане, похожий на изъятый у Карима Масимова, вновь попытаются продать с аукциона, который пройдет 28 марта, передает корреспондент NUR.KZ.

Гостевой дом уже пытались продать в конце февраля, однако тогда желающих приобрести его не оказалось. Теперь лот вновь появился на портале электронной торговой площадки. Стартовая цена осталась прежней - 1 883 338 958 тенге.

Отметим, жилой дом с цокольным этажом расположен в районе Нура в Астане. Его общая площадь составляет 2877,7 кв.м., а построен он был в 2008 году. Согласно документам, дом включает два этажа помимо цокольного.

Прием заявок продлится до 8.00 часов 28 марта, желающий приобрести его должен будет внести гарантийный взнос в размере 117 960 000 тенге.

Напомним, после январских событий в 2022 году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года. Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене.

Также были задержаны его экс-заместители - Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

В августе 2022 года Комитет Национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ.

В ноябре дело Карима Масимова и его экс-заместителей передали в суд. 18 ноября 2022 года в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ. 24 апреля 2023 года Кариму Масимову вынесли приговор - 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и лишением звания.

Его заместители получили от 3 до 6 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Позже стало известно, что Карим Масимов подал апелляцию, которая изменила приговор: Масимов, Садыкулов и Ергожин будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности, а не максимальной, как было ранее.

Кроме того, имя Карима Масимова оказалось в списке связанных с терроризмом лиц, а в ноябре 2023 года пресс-служба КНБ заявила, что Масимова подозревают в еще одном преступлении - отмывании денег и получении особо крупной взятки. В июне 2024 года стало известно, что Масимову отказали в помиловании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227371-dom-pohozhiy-na-izyatyy-u-karima-masimova-vnov-popytayutsya-prodat-s-aukciona-v-astane/