Дом в Астане, похожий на изъятый у Карима Масимова, не смогли продать с аукциона

Выставленный на продажу гостевой дом, чьи фото совпадают со снимками, сделанными в изъятом доме Карима Масимова, не смогли продать с аукциона, передает корреспондент NUR.KZ.

Торги должны были пройти сегодня, 25 февраля в 10:00. Однако, как говорится в описании к лоту на портале электронной торговой площадки, торги не состоялись.

"На момент начала аукциона по объекту продажи отсутствуют зарегистрированные участники", - отмечается в описании.

Стартовая цена гостевого дома составляла 1 883 338 958 тенге. Жилой дом с цокольным этажом расположен в районе Нура в Астане. Дом общей площадью 2877,7 м² был построен в 2008 году, согласно документам, и имеет два этажа помимо цокольного.

Напомним, после январских событий в 2022 году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года. Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене.

Также были задержаны его экс-заместители - Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

В августе 2022 года Комитет Национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ.

В ноябре дело Карима Масимова и его экс-заместителей передали в суд. 18 ноября 2022 года в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ. 24 апреля 2023 года Кариму Масимову вынесли приговор - 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и лишением звания.

Его заместители получили от 3 до 6 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Позже стало известно, что Карим Масимов подал апелляцию, которая изменила приговор: Масимов, Садыкулов и Ергожин будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности, а не максимальной, как было ранее.

Кроме того, имя Карима Масимова оказалось в списке связанных с терроризмом лиц, а в ноябре 2023 года пресс-служба КНБ заявила, что Масимова подозревают в еще одном преступлении - отмывании денег и получении особо крупной взятки. В июне 2024 года стало известно, что Масимову отказали в помиловании.