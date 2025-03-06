Грозит ли Астане подтопление этой весной, ответили в Минводы

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров прокомментировал опасения, связанные с возможным подтоплением столицы в паводкоопасный период, передает NUR.KZ.

Вице-министр Нурлан Алдамжаров заверил, что угроза затопления столицы отсутствует.

"Хочу сказать, что жителям Астаны ничто не угрожает, паводковый период у нас на постоянном контроле министерства. Контррегулятор сейчас ведет работы, но он готов принять паводковую воду, но и безопасно ее пропустить через город. Поэтому никаких переживаний, никаких переездов в Астане не ожидается", - заявил вице-министр.

В апреле прошлого года сообщалось, что в реке Есиль в столице наблюдается незначительный подъем уровня воды из-за повышения температуры воздуха, однако угрозы подтоплений нет.

Состояние Астанинского контррегулятора, предназначенного для пропуска паводковых вод через Астану и защиты от возможных подтоплений, проверил ранее и премьер страны Олжас Бектенов.

Кроме того, было осмотрено состояние озера Майбалык и Вячеславского водохранилища. В Министерстве водных ресурсов и ирригации тогда заявили, что ситуация стабильная и находится на контроле, рисков подтопления Астаны не имеется.

Однако позже в акимате Астаны также комментировали сообщения о якобы о возможном подтоплении и нехватке силы в работах по паводкам в столице и Акмолинской области.

"На данном этапе работ трудовые ресурсы имеются в полном объеме. В случае необходимости дополнительной помощи через официальных лиц и активистов села Жибек жолы будет сделано соответствующее объявление. На сегодняшний день ситуация под контролем", – говорилось в сообщении.

Недавно аким столицы Женис Касымбек рассказал о проводимых противопаводковых мероприятиях в Астане и отметил, что в постоянной готовности находятся органы гражданской защиты, коммунальные службы и другие. Особое внимание уделяется жилым массивам и паводкоопасным участкам, очистке водопропускных сооружений, строительству систем ливневой канализации.