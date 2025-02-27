Формальные проверки плотин накануне паводков проводят в Казахстане, заявил депутат

В Казахстане выявлены серьезные нарушения в эксплуатации гидротехнических сооружений, которые должны защитить казахстанцев в случае паводков и селя, передает корреспондент NUR.KZ.

"Работа по обследованию гидротехнических сооружений ведется лишь формально. За последние три года в план включили 729 объектов, но фактически эти мероприятия проводились только на бумаге.

В 2021 году составили два акта обследования бассейна реки Үлкен Алматы с разницей в месяц, причем в обоих случаях использовались одни и те же фотоматериалы. Подобные случаи зафиксированы на защитной дамбе на реке Аксай и русле реки Кіші Алматы", - заявил сенатор Андрей Лукин.

Депутат потребовал провести полную проверку всех гидротехнических сооружений в Казахстане. Отметим, что к ним относятся плотины, шлюзы, насосные станции, водосбросные и водоспускные сооружения и т.д.

"Усилить контроль за исполнением госпрограмм по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, разобраться с допущенными нарушениями, в том числе - с проблемами при проектировании и строительстве, а также определить степень ответственности должностных лиц", - добавил Лукин.

Ровно год назад глава МЧС уже заявлял об этой проблеме, отмечая, что в Казахстане не уделяют внимание гидротехническим сооружениям - есть риски прорыва некоторых водохранилищ. Отмечается, что по республике расположены более 1,5 тысяч гидротехнических сооружений, из них почти половина или 537 требуют ремонта.

А недавно премьер вновь напомнил акимам о персональной ответственности за подготовку к паводкам.

Недавно министр по ЧС Чингис Аринов во время брифинга рассказал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в текущем году.

А синоптики перечислили районы в каждой области Казахстана, где этой весной возможны паводки.

Напомним, весной 2024 года жители Казахстана пострадали от паводков. В нескольких регионах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны паводков было эвакуировано 120 тыс. человек.

В Актюбинской области погибло больше 3,2 тыс. голов скота, гражданам были выплачены компенсации. Кроме того, 10,1 млрд тенге выплатило правительство казахстанским предпринимателям.

Перед этим правительство утвердило список имущества, которое собирались компенсировать пострадавшим. В него, помимо жилья и скота, вошли мебель, средства для информирования граждан и предметы для отопления и водоснабжения. Кроме того, пострадавшим казахстанцам давали отсрочки на оплату коммунальных услуг.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отвечал на вопрос, какие выводы были сделаны после беспрецедентных паводков в Казахстане.