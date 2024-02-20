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30 лет независимости Казахстана

Об угрозе жизни казахстанцев из-за возможного прорыва водохранилищ заявил глава МЧС

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Водный пейзаж
Водохранилище. Иллюстративное фото: pexels.com

На заседании правительства глава МЧС заявил, что в Казахстане не уделяют внимание гидротехническим сооружениям – есть риски прорыва некоторых водохранилищ, передает корреспондент NUR.KZ.

"В последние годы не уделяется должного внимания гидротехническим сооружениям, из-за их слабой устойчивости имеются риски прорыва водохранилищ и угрозы населенным пунктам. При этом ремонтные работы проводятся только на республиканских сооружениях, коммунальные и частные остаются без внимания на протяжении многих лет.

Сегодня, по данным Министерства водных ресурсов, по республике расположены более 1,5 тысяч гидротехнических сооружений, из них почти половина или 537 требуют ремонта", – заявил глава МЧС Чингис Аринов.

Больше всего гидротехнических сооружений, по данным министра, в паводкоопасных регионах: в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской, Акмолинской областях, области Абай, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях.

"Непосредственную угрозу жизни для населения представляют 304 ГТС, из них 216 или 71% не имеют локальных систем оповещения. Их отсутствие в случае прорыва приведет к человеческим жертвам, как это было в 2010 и 2014 годах в Алматинской и Карагандинской областях", – заявил министр.

Аринов добавил, что в пик паводков МЧС и акиматы экстренно укрепляют защитные дамбы – ситуация повторяется из года в год. Министр заявил, что Минводы и акиматы должны решить вопрос в кратчайшие сроки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061938-ob-ugroze-zhizni-kazahstantsev-iz-za-vozmozhnogo-proryva-vodohranilisch-zayavil-glava-mchs/

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