Единый часовой пояс: когда проведут исследование о влиянии на здоровье казахстанцев

Вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмет-Заки ответил, когда начнут изучать вопрос влияния единого часового пояса на здоровье жителей страны, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, в Казахстане до сих пор так и не приступили к изучению того, как жизнь в едином часовом поясе влияет на здоровье населения. Сообщается, что сегодня на вопросы по данной теме ответил вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки.

"Конкурсные процедуры идут. Где-то в течение месяца мы определим победителя, и дальше консорциум, наверное, будет его проводить. Конкурс объявлен в конце декабря. Мы ожидаем, что в первой половине февраля какие-то решения уже будут", - сказал Дархан Ахмед-Заки.

Сообщается, что на вопрос о том, каким образом всего за месяц ученые сделают хотя бы промежуточные выводы, вице-министр не дал объяснений. Он посоветовал журналистам самостоятельно найти ответ на этот вопрос, изучив техническое задание на проведение исследования.

Источник: KTK

Напомним, в начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", где высказался, в том числе, о спорах по поводу единого часового пояса в Казахстане.

После этого глава Минторговли Арман Шаккалиев высказался об исследованиях, которые сейчас проводятся учеными касательно влияния перевода времени на казахстанцев.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта 2024 года на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня прошлого года петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября прошлого года министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

После этого министру здравоохранения Акмарал Альназаровой журналисты задавали вопрос, почему казахстанцы должны три года быть "подопытными кроликами" - именно такой период, по словам министра, нужен для того, чтобы выявить, повлиял ли перевод времени на здоровье жителей. Но власти уверены - должен быть всплеск заболеваний, чтобы заговорить о возможном возврате времени.

А глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.