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Токаев высказался о спорах по поводу единого часового пояса в Казахстане

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Часы, идущие по разному времени, на стене
Часы. Иллюстративное фото: plus49/Construction Photography/Avalon/Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi". Перевод интервью опубликовал сайт Акорды, передает NUR.KZ.

Интервьюер отметил, что в обществе есть разные мнения по поводу перехода на единый часовой пояс. Дискуссии по этому вопросу ведутся и между парламентом и правительством. Журналист попросил президента выразить свое мнение по этому поводу.

"Конечно, я в курсе данной ситуации. Правительство уверено в своей правоте, считает, что в Казахстане должен быть единый часовой пояс. Барселонская декларация по применению Здорового времени тоже рекомендует не увлекаться внедрением разных часовых поясов и переходами с зимнего на летнее время и наоборот. В то же время стали поступать обращения граждан, разгорелись дискуссии в публичном поле по поводу целесообразности решения правительства.

На мой взгляд, вопросы, вызывающие разногласия в обществе, требуют обстоятельных обсуждений. Поэтому в парламенте состоялись общественные слушания с участием ученых, экспертов, представителей регионов. Договорились до 1 марта всесторонне исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны. После чего будут сформулированы конкретные предложения.

Убежден, парламент и правительство смогут конструктивно рассмотреть данную проблему и совместно принять взвешенное решение", – отметил глава государства.

Прочитать большое интервью главы государства, которое он назвал специальным обращением к казахстанцам, можно здесь.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта 2024 года на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Ее авторы предложили перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

Один из инициаторов перевода времени в Казахстане - депутат Еркин Абиль - комментировал неутихающие споры вокруг смены часового пояса. Об этом также высказывался министр торговли.

Ранее глава Миннауки отмечал, что в Казахстане будут проводить исследование о влиянии единого времени на здоровье граждан. Позже Саясат Нурбек назвал примерную сумму, которую вложат в исследование влияния перевода времени на здоровье казахстанцев - министр предположил, что на это будет выделено 90-100 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207682-tokaev-vyskazalsya-o-sporah-po-povodu-edinogo-chasovogo-poyasa-v-kazahstane/

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