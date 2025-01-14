"Никогда не скажу, что это ошибка": министр торговли об исследованиях перевода времени в Казахстане

Глава Минторговли на брифинге кабмина высказался об исследованиях, которые сейчас проводятся учеными касательно влияния перевода времени на казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Арман Шаккалиев отметил, что мониторинг поделен по отраслевому признаку - вопросы здравоохранения, энергетики и образования.

"После того как информация будет обобщена, мы итоги получим - тогда будем говорить объективно. То есть это объективный показатель - метрика, которая будет характеризовать. Есть такое понятие "пострегуляторное воздействие": принятые акты и как это влияет - все это будет исследоваться", - пояснил министр.

В ответ журналисты поинтересовались, готов ли Шаккалиев признать свою ошибку, если ученые скажут, что переход на единый часовой пояс плохо влияет на казахстанцев.

"Мы неоднократно заявляли: решение принято. И говорить, что это ошибка - я никогда не скажу. Ученые говорят о том, что надо посмотреть динамику: всегда надо динамику видеть. Год прошел… вы помните, мы петицию рассмотрели, давали рекомендацию?.. Три года методологических исследований. Но депутаты говорят: год прошел, давайте посмотрим, что за год произошло. Мы представим (итоги исследования - прим. ред.), что за год произошло и обсудим. Доступно, без всяких ограничений", - заверил министр.

В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", где высказался, в том числе, о спорах по поводу единого часового пояса в Казахстане.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта 2024 года на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня прошлого года петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября прошлого года министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

После этого министру здравоохранения Акмарал Альназаровой журналисты задавали вопрос, почему казахстанцы должны три года быть "подопытными кроликами" - именно такой период, по словам министра, нужен для того, чтобы выявить, повлиял ли перевод времени на здоровье жителей. Но власти уверены - должен быть всплеск заболеваний, чтобы заговорить о возможном возврате времени.

А глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.