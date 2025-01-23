Скандал с грантами на фоне паводков: какие выводы сделали в Миннауки

Вице-министр науки в кулуарах сената рассказал о том, какие уроки извлекли из скандалов с распределением грантов для пострадавших от паводков в прошлом году, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у представителя Миннауки, что изменится в системе распределения грантов, чтобы в будущем избежать таких инцидентов.

"По итогам опыта прошлого года эта работа сейчас дополнительно прорабатывается нашими экспертами, соответствующие предложения будут рассмотрены. Необходимо дальше совершенствовать, учитывать эту категорию лиц, которые, возможно, в рамках различных ситуаций ЧС будут в будущем иметь возможность претендовать (на грант - прим. ред.)", - сказал вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки.

Напомним, 3 августа 2024 года Министерство науки и высшего образования опубликовало список получивших образовательные гранты. Также в ведомстве показали реакцию тех, кто оказался в числе счастливчиков.

Позже сообщалось, что казахстанские абитуриенты, набравшие высокие баллы на ЕНТ и не получившие гранты, намерены судиться с Министерством науки и высшего образования.

Корреспонденты NUR.KZ говорили с выпускниками из регионов, которые набрали высокие баллы на ЕНТ, но не получили гранты. Абитуриенты пожаловались, что на бюджет поступили ребята из областей, пострадавших весной от паводков, но получившие при этом более низкий результат на тестировании.

Кроме того, адвокат Халида Ажигулова рассказала о выпускнике, не получившем грант, несмотря на высокий балл ЕНТ, который подал в суд на Миннауки.

Позже в Миннауки ответили на жалобы выпускников на несправедливое, по их мнению, распределение грантов. В ответе на запрос редакции NUR.KZ нам сообщили, что из шести регионов, пострадавших от паводков, подали заявления на конкурс 20 986 абитуриентов. Из них 15 382 человек получили гранты. При этом большая часть - 10 170 абитуриентов - получили грант на общих основаниях. И только 5212 человек получили грант как пострадавшие от паводков.

Также в связи с напряженной ситуацией в ведомстве запустили специальный call-центр, куда абитуриенты без гранта могут позвонить и узнать о снижении оплаты и других возможностях. Кроме того, казахстанским выпускникам было решено дополнительно выделить 10 тыс. грантов.

28 августа стало известно, что Министерством науки и высшего образования Казахстана дополнительно присуждены образовательные гранты.

Позже в Миннауки сообщили, что казахстанские студенты отказались от порядка 2 тысяч грантов, поэтому их пришлось перераспределить.