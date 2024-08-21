Еще 10 тысяч грантов выделят выпускникам в Казахстане

Дополнительно 10 тыс. грантов выделят казахстанским абитуриентам - ранее выпускники пожаловались на несправедливое распределение грантов, передает 24.kz.

На дополнительные гранты могут рассчитывать те абитуриенты, которые получили больше 100 баллов на ЕНТ, но их места достались претендентам из регионов, пострадавших от паводков.

Отмечается, что в этом году за бюджетные места боролись на 11 тысяч претендентов больше, чем в предыдущем году. В профильном ведомстве отметили высокую конкуренцию в определенных специальностях.

Ранее в Сети появилось видео, где ребята со слезами на глазах рассказывают, что получили высокие баллы на ЕНТ, но остались без заветного гранта из-за квоты для абитуриентов из пострадавших от паводков регионов.

Депутат мажилиса Ислам Сункар заявил, что профильное ведомство не предусмотрело возможные последствия и риски.

"Ситуация неоднозначная. С одной стороны, мы помогли детям из регионов ЧС, с другой – ущемили права других ребят. Сейчас они собираются подавать в суд. Это их право. Другой вопрос, что такие судебные процессы затянутся.

Какой из этого будет результат, тоже не совсем понятно. Даже если они выиграют суд и министерство должно будет компенсировать им эти гранты, то, вероятно, они будут из бюджета следующего года. Виновато профильное ведомство. Нужно было более четко и прозрачно организовать", - заявил он.

В свою очередь министр науки и высшего образования Саясат Нурбек дал понять, что государственный образовательный заказ не резиновый - львиную долю грантов получили абитуриенты, выбравшие приоритетные для государства специальности.

"С этого года, вследствие тех больших проблем, которые у нас сложились в сфере теплоэнергетики, водного, лесного хозяйства, выделяется дополнительно больше грантов на такие специальности, как тепловая энергетика, гидрогеология, ветеринария, сельское хозяйство.

Весь список ребят с высокими баллами мы передали нашим ректорам. Это сильные и талантливые ребята. Они потратили много времени и труда. Точечно наши ребята будут разбирать их к себе, давать им возможности обучаться в наших университетах. Порядка 10 тысяч грантов дополнительно выделяется", - заявил глава Миннауки.

Напомним, с 10 по 15 августа в Казахстане проходило августовское ЕНТ, с сертификатом которого можно поступить в вузы только на платное отделение.

При этом основное ЕНТ 2024 года стартовало в 14 регионах страны 16 мая этого года, закончилось оно 5 июля.

3 августа Министерство науки и высшего образования опубликовало список получивших образовательные гранты. Также в ведомстве показали реакцию тех, кто оказался в числе счастливчиков.

Отметим, что на днях в Миннауки и высшего образования поделились телефонами, куда абитуриентам можно позвонить и узнать о снижении оплаты и других возможностях.

Также стало известно, что выпускники жалуются на несправедливое распределение грантов. Из-за квоты для пострадавших от паводка выпускники с более высоким баллом ЕНТ остались без гранта, заявляют абитуриенты. Ситуацию они называют обидой и несправедливой.