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Улыбки и слезы: реакцию абитуриентов на получение грантов показали в Миннауки (видео)

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Реакция студентов по получение гранта
Реакция студентов по получение гранта. Кадр из видео: МОН РК

Министерство науки и образования поделилось видеозаписью, на которой запечатлена реакция студентов, получивших гранты, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Счастливые улыбки и слезы радости: реакции недавних школьников, получивших возможность учиться в вузах на гранте, запечатлели в министерстве.

На видео заснято, как трогательно парни и девушки встречают новость о том, что они в списке грантополучателей. Кто-то не может сдержать слез, новоиспеченные студенты обнимаются и пожимают руки друг другу.

Напомним, сегодня стало известно, что Миннауки подготовило список получивших гранты. Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли депутаты парламента РК, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, Ассоциации высших учебных заведений РК и общественных организаций.

С самим списком можно ознакомиться ниже.

Напомним, вчера министр науки и высшего образования Саясат Нурбек анонсировал публикацию списка обладателей образовательных грантов в Казахстане.

Добавим, прием заявок на образовательные гранты в вузы стартовал в Казахстане 12 июля.

Сообщалось, что всего на 2024-2025 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе на обучение граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством - 3903 грантов.

В начале года мы писали подробный обзор о том, как поступить на грант казахстанцам в 2024 году: рассматривали проходные баллы, правила, документы.

Напомним, на 2023-2024 учебный год было выделено 88 тысяч образовательных грантов. На брифинге в СЦК министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сказал, что до 2025 года количество грантов ежегодно будет увеличиваться на 10%, а доступ казахстанцев к получению высшего образования будет значительно расширен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144035-ulybki-i-slezy-reakciyu-abiturientov-na-poluchenie-grantov-pokazali-v-minnauki-video/

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