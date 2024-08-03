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Опубликован список обладателей грантов за 2024 год

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Студенты в аудитории
Студенты в аудитории. Иллюстративное фото: Fizkes/Getty Images

Сегодня на сайте Министерства науки и высшего образования появился список получивших образовательные гранты в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

На официальном сайте Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования опубликован список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тысячи заявок, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом, сообщает ведомство.

Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли депутаты Парламента РК, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, Ассоциации высших учебных заведений РК и общественных организаций.

"Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП "Стоматология" - 35 человек на одно место. Далее идут "Международные отношения и дипломатия" (11 человек), "Подготовка учителей физической культуры" (10 человек), "Переводческое дело" и "Психология" (9 человек)", - информирует министерство.

Среди претендентов более 22 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий, отмечается в публикации.

Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно. По поручению главы государства в этом году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение.

Министерство напоминает, что наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления.

По 150 дифференцированных грантов выделены по ГОП "Педагогические науки" и "Социальные науки, журналистика и информация".

Для поступающих по программе "Серпін" выделено 3 903 гранта.

В списке грантов есть и 5 000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов, отмечает ведомство.

С самим списком можно ознакомиться ниже.

Напомним, вчера министр науки и высшего образования Саясат Нурбек анонсировал публикацию списка обладателей образовательных грантов в Казахстане.

Добавим, прием заявок на образовательные гранты в вузы стартовал в Казахстане 12 июля.

Сообщалось, что всего на 2024-2025 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе на обучение граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством - 3903 грантов.

В начале года мы писали подробный обзор о том, как поступить на грант казахстанцам в 2024 году: рассматривали проходные баллы, правила, документы.

Напомним, на 2023-2024 учебный год было выделено 88 тысяч образовательных грантов. На брифинге в СЦК министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сказал, что до 2025 года количество грантов ежегодно будет увеличиваться на 10%, а доступ казахстанцев к получению высшего образования будет значительно расширен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144026-opublikovan-spisok-obladateley-grantov/

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