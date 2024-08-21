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Выпускник подал в суд на Миннауки за неполучение гранта, заявила правозащитница

Опубликовано:

Студент
Студент. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Адвокат Халида Ажигулова рассказала в соцсети, что вчера, 20 августа, первый выпускник, не получивший грант несмотря на высокий балл ЕНТ, подал в суд на Миннауки, передает NUR.KZ.

В своей публикации в Instagram правозащитница заявила, что по вопросу несправедливого распределения грантов к ней обратились более 200 выпускников.

"Более 200 детей, которые обратились ко мне за помощью, теперь вынужденно получают от меня профессиональные знания по защите своих прав в национальных и международных органах. Но никто не падает духом.

Я безмерно восхищаюсь нашими детьми и молодежью, которые не хотят мириться с правовой несправедливостью со стороны министерства", - пишет Халида Ажигулова.

По ее словам, "на подходе еще десятки исков":

"Дети настроены серьезно и будут бороться за свои права, пока не добьются справедливости. А мы, порядочные взрослые, должны их поддержать. Я уж точно поддержу", - сообщает она в публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ведомство. В пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК нам ответили, что иск им пока не поступал.

Вчера мы писали о жалобах выпускников на распределение грантов. Ситуацию они называют обидной и несправедливой. Выпускники с высокими баллами ЕНТ рассказывают о неоправдавшихся надеждах, упоминая, что гранты получили абитуриенты с более низкими баллами.

Отметим, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, корреспондент NUR.KZ направлял официальный запрос в Министерство науки и высшего образования. Однако, в ведомстве за две недели не смогли сформулировать позицию и на момент публикации не предоставили ответ, продлив его срок. При этом срок рассмотрения запроса СМИ, согласно новому закону "О масс-медиа", составляет пять дней.

Добавим, ранее мы сообщали, что для не получивших грант абитуриентов запустили call-центр. Позвонив туда, можно узнать о дополнительных грантах, снижении оплаты за обучение и других возможностях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151717-vypusknik-podal-v-sud-na-minnauki-za-nepoluchenie-granta-zayavila-pravozashchitnica/

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