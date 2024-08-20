"Это обидно и нечестно": выпускники жалуются на несправедливое распределение грантов

Из-за квоты для пострадавших от паводка выпускники с более высоким баллом ЕНТ остались без гранта, заявляют абитуриенты. Ситуацию они называют обидой и несправедливой, передает корреспондент NUR.KZ.

Мечта Таттимбека Абдиманапова – стать журналистом и получить высшее образование в КазНУ. Парень хорошо сдал ЕНТ и набрал высший балл на творческом экзамене. В общей сложности у выпускника 126 баллов из 130. Алматинец был уверен, что грант у него в кармане. Только он не учел, что конкуренцию ему в этом году составят обладатели квоты для пострадавших от паводка.

"Грант получили абитуриенты, у которых меньше баллов, чем у меня. Там есть те, у кого 123 балла, и даже со 112 баллами человек прошел на грант на мою специальность, а я нет. Это очень обидно, конечно. Это нечестно.

У нас есть группа "Заслуженный грант", где уже 752 человека, которые тоже оказались в такой ситуации. Например, там есть девушка, которая набрала 127 баллов из 130, но тоже не прошла на грант на "Журналистику". Нам всем обидно", – делится переживаниями Таттимбек.

Выпускница из Туркестанской области Райхона Пазилова тоже прилежно училась и усердно готовилась к ЕНТ. Девушка мечтала поступить в КазНПУ имени Абая на педагога двух иностранных языков, это английский и французский. У выпускницы были хорошие шансы: 90 баллов на ЕНТ и две квоты. Райхона из неполной семьи и училась в сельской школе. Но грант девушка не получила.

"Я не поступила. А когда я посмотрела список, то увидела там абитуриентов, которые с 70 баллами поступили на грант на мою профессию. Я понимаю – паводки. Но почему мы должны страдать? Мы тоже учились, старались днем и ночью. А в итоге кто-то выиграл грант с мартовского ЕНТ, а мы не прошли. Это просто несправедливо", – негодует Райхона.

Сейчас девушка переживает за свое будущее, ведь учиться платно возможности нет.

"Оплата за год на моей специальности - 950 тысяч тенге. У меня неполная семья, мама работает заграницей, я живу с бабушкой, которая болеет. Каждый год платить по миллиону – у нас нет такой возможности. Плюс еще квартира, питание", – с грустью говорит выпускница.

Райхона считает, что было бы справедливо в таком случае разыгрывать гранты отдельно для пострадавших от паводка.

Не поступила на грант и абитуриентка из Алматинской области Жулдызай Мурзахметова. Девушка набрала 81 балл на ЕНТ и специально подбирала специальность и вузы, чтобы точно пройти на грант. Но не вышло.

"Есть люди, которые набрали 120 баллов, но не поступили на грант. А те, кто попал через ЧС-квоту, они получили грант с 70 баллами. Это обидно и нечестно. Не знаю, что делать дальше. Есть грант акима, но его не выделили на нашу профессию "Туризм и ресторанное дело". Оплата за учебу сейчас миллион в год – это неподъемная сумма. У меня только мама", – рассказывает Жулдызай.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, корреспондент NUR.KZ направил официальный запрос в Министерство науки и высшего образования. Однако, в ведомстве за две недели не смогли сформулировать позицию и на момент публикации не предоставили ответ, продлив его срок. Отметим, что срок рассмотрения запроса СМИ, согласно новому закону "О масс-медиа", составляет пять дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что для не получивших грант абитуриентов запустили call-центр. Позвонив туда, можно узнать о дополнительных грантах, снижении оплаты за обучение и других возможностях.