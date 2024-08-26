Кому достанутся отказные грантами для пострадавших от паводков, рассказали в Миннауки

В Миннауки рассказали, как будут перераспределять неосвоенные и отказные гранты в вузы страны. Ранее выпускники пожаловались на несправедливое распределение грантов, передает корреспондент NUR.KZ.

В ответе на запрос нашего корреспондента, который был направлен больше двух недель назад, Комитет высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования сообщил, что те гранты, которые не были использованы абитуриентами, будут распределены среди других кандидатов.

Отказные или неосвоенные гранты присуждает Республиканская комиссия на конкурсной основе.

"Министерством будут перераспределены отказные и неосвоенные гранты следующим претендентам с высокими баллами ЕНТ. Эта процедура будет проводиться в сентябре текущего года", - сообщили в Комитете.

Также наш корреспондент попросил разъяснить, какую роль при распределении грантов играют баллы ЕНТ и имеющиеся у абитуриентов квоты.

"Результаты ЕНТ являются важным фактором при поступлении в университет, так как, согласно Типовым правилам, для участия в конкурсе на присуждение гранта или зачисления на платное обучение требуется сертификат ЕНТ.

Более того, образовательные гранты присуждаются по результатам ЕНТ на конкурсной основе. Размеры и виды квот утверждены приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан. Квотные категории участвуют в конкурсе в рамках выделенных грантов", - говорится в ответе.

Также в Комитете сообщили, что из шести регионов, пострадавших от паводков, подали заявления на конкурс 20 986 абитуриентов. Из них 15 382 человек получили гранты. При этом большая часть - 10 170 абитуриентов - получили грант на общих основаниях. И только 5212 человек получили грант как пострадавшие от паводков.

Наибольшее количество грантов для пострадавших от паводков приходится на такие направления как информационно-коммуникационные технологии, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли и естественные науки.

Напомним, ранее в Министерстве науки и высшего образования объяснили, почему "квоты для регионов с ЧС" нет в приказах о квотах при поступлении на учебу в организации образования.

"Лишение жилья, отключение электроэнергии, воды, отсутствие условий жизни и обучения. Все это отражалось на их психологическом состоянии. Выпускники данных регионов были лишены возможности готовиться к выпускным экзаменам и ЕНТ наравне со сверстниками из других регионов.

Соответственно, по независящим от них причинам они оказались в неравных условиях по сравнению с другими участниками.

В этой связи министерством в рамках своей компетенции, не противоречащих действующему законодательству РК, приняты экстренные меры, в том числе по срокам проведения ЕНТ, использованию наилучшего результата, определению объема госзаказа для выпускников, пострадавших от паводков", - гласит ответ ведомства.

Также стало известно, что еще 10 тысяч грантов выделят выпускникам в Казахстане. На дополнительные гранты могут рассчитывать те абитуриенты, которые получили больше 100 баллов на ЕНТ, но их места достались претендентам из регионов, пострадавших от паводков.

Тогда депутат мажилиса Ислам Сункар заявил, что профильное ведомство не предусмотрело возможные последствия и риски.

"Ситуация неоднозначная. С одной стороны, мы помогли детям из регионов ЧС, с другой – ущемили права других ребят. Сейчас они собираются подавать в суд. Это их право. Другой вопрос, что такие судебные процессы затянутся.

Какой из этого будет результат, тоже не совсем понятно. Даже если они выиграют суд и министерство должно будет компенсировать им эти гранты, то, вероятно, они будут из бюджета следующего года. Виновато профильное ведомство. Нужно было более четко и прозрачно организовать", - заявил он.

В свою очередь министр науки и высшего образования Саясат Нурбек дал понять, что государственный образовательный заказ не резиновый - львиную долю грантов получили абитуриенты, выбравшие приоритетные для государства специальности.

Напомним, ранее мы говорили с выпускниками из регионов, который набрали высокие баллы на ЕНТ, но не получили гранты. Абитуриенты пожаловались, что на бюджет поступили ребята из областей, пострадавших весной от паводков, но получившие при этом более низкий результат на тестировании.

Адвокат Халида Ажигулова рассказала о выпускнике, не получившем грант, несмотря на высокий балл ЕНТ, который подал в суд на Миннауки.

Наряду с этим в ведомстве запустили специальный call-центр, куда абитуриенты без гранта могут позвонить и узнать о снижении оплаты и других возможностях.