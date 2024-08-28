Дополнительные гранты присудили казахстанским выпускникам: опубликован список обладателей

Министерством науки и высшего образования Казахстана дополнительно присуждены образовательные гранты, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, образовательные гранты присуждены на конкурсной основе в установленном порядке претендентам с наиболее высокими баллами ЕНТ согласно заявленным группам образовательных программ.

Всем обладателям гранта необходимо явиться для зачисления в ВУЗ.

Ознакомиться с полным списком обладателей грантов можно здесь.

Напомним, ранее в Казахстане разгорелся скандал из-за распределения грантов – некоторые выпускники, набравшие высокие баллы на ЕНТ, не смогли поступить на бесплатное обучение. Абитуриенты пожаловались, что на бюджет поступили ребята из областей, пострадавших весной от паводков, но получившие при этом более низкий результат на тестировании.

Позже ситуацию подробно разъяснили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана. В ведомстве заявили, что перераспределят отказные и неосвоенные гранты претендентам с высокими баллами ЕНТ, но сделают это лишь в сентябре.

Помимо этого, сообщалось, что казахстанским абитуриентам выделят еще 10 тысяч грантов в вузы. На дополнительные гранты могут рассчитывать те абитуриенты, которые получили больше 100 баллов на ЕНТ, но их места достались претендентам из пострадавших регионов.

Миннауки также запустило специальный call-центр, куда абитуриенты без гранта могут позвонить и узнать о снижении оплаты и других возможностях.

А вчера мы рассказывали, что абитуриенты, набравшие высокие баллы на ЕНТ и не получившие гранты, намерены судиться с Министерством науки и высшего образования.