"Заслужили свои гранты": набравшие высокие баллы на ЕНТ абитуриенты намерены судиться с Миннауки

Казахстанские абитуриенты, набравшие высокие баллы на ЕНТ и не получившие гранты, намерены судиться с Министерством науки и высшего образования, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, абитуриенты с высокими баллами на ЕНТ продолжают добиваться справедливости в вопросе получения гранта на обучение в вузе. Некоторые надеются на положительное разрешение вопроса, а многие из абитуриентов даже намерены идти в суд, чтобы доказать, что со своими баллами - заслужили грант.

К примеру, многодетная семья Бибигуль Тыналиновой уже четыре года живет в столице, но ее старший сын учился в одной из школ Павлодарской области, а отправить ребенка в другой город пришлось из-за его увлечения спортом.

При этом набравший на ЕНТ 109 баллов парень не смог получить образовательный грант на обучение ни в Павлодарском педуниверситете, ни в столичном вузе.

"В год обучение - 900 тысяч. Я не знаю, куда обращаться. Мы обращались и в акимат города Астаны, и в соцзащиту. Мы не можем найти истину. Не хотелось, конечно, доводить до такого сумбура, чтобы в своем Казахстане разбираться на уровне судов", - отмечает многодетная мать Бибигуль Тыналинова.

Пока Бибигуль Тыналинова пытается решить проблему без судов, обращаясь в госорганы и вузы в поисках поддержки, некоторые абитуриенты, оставшиеся без госгрантов при высоких результатах на ЕНТ, уже подали иски против Министерства науки и высшего образования.

К примеру Медина Майсар при набранных 119 из 140 баллов не получила бюджетное место по специальности "Право". И об этом девушка активно рассказывает в соцсетях. Ее интересы и интересы еще одного абитуриента в суде представляет адвокат Халида Ажигулова. Юрист считает, что права ее доверителей были нарушены.

"Эти ребята - абитуриенты, которые заслужили свои гранты и были незаконно лишены своих грантов. Они имеют право, на мой взгляд, получить государственный образовательный грант. А в Министерстве науки и высшего образования говорят, что выделяется сейчас до 10 тысяч грантов", - рассказывает адвокат городской коллегии адвокатов Алматы Халида Ажигулова.

По данным телеканала, речь идет не о дополнительных 10 тысячах государственных образовательных грантов, а о поддержке студентов со стороны акиматов, высших учебных заведений и благотворительных организаций.

"В настоящий момент из этих 10 тысяч грантов нашли своих обладателей более 2500 грантов акиматов и более тысячи грантов университетов, идет рассмотрение со стороны фонда "Қазақстан халқына", а также частных компаний", - заверяет директор департамента по связям с общественностью Миннауки Олжас Беркинбаев.

Однако юристы непреклонны и считают, что абитуриенты имеют все основания, чтобы оспорить решение конкурсной комиссии и вернуть себе право на бесплатное обучение в вузах.

"У Министерства образования и науки не было никаких полномочий использовать гранты для абитуриентов, поступающих из регионов, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций. Необходимо также понимать то, что данные гранты не были на законном уровне где-то подкреплены", - заявила юрист ОФ "Молодежная информационная служба Казахстана" Акжан Шералиева.

Юристы уверены, что распределение грантов нынешнего года нарушило конституционные права абитуриентов, ссылаясь на 30-я статья основного закона страны, которая гласит, что граждане Казахстана имеют право получить бесплатное высшее образование на конкурсной основе.

И именно справедливость проведенного конкурса вызывает вопросы как у юристов, так и у самих абитуриентов, которые просят суд рассмотреть их жалобы. В Министерстве науки и высшего образования эту ситуацию пока не комментируют.

Источник: КТК

Накануне в Министерстве науки и высшего образования ответили на жалобы выпускников на несправедливое, по их мнению, распределение грантов.

В ответе на запрос редакции NUR.KZ в Комитете высшего и послевузовского образования Миннауки сообщили, что из шести регионов, пострадавших от паводков, подали заявления на конкурс 20 986 абитуриентов. Из них 15 382 человек получили гранты. При этом большая часть - 10 170 абитуриентов - получили грант на общих основаниях. И только 5212 человек получили грант как пострадавшие от паводков.

"Министерство при дифференциации госзаказа в рамках компетенций предусмотрело гранты в объеме до 20% от общего объема госзаказа для выпускников, пострадавших от паводков", - сообщили в Комитете.

В ведомстве отметили, что есть и так называемые отказные гранты, а также неосвоенные. Это те гранты, которые не были использованы абитуриентами. Они присуждаются Республиканской комиссией на конкурсной основе и будут распределены среди других кандидатов. Перераспределение, по информации Комитета, должно состояться в сентябре.

Напомним, 3 августа Министерство науки и высшего образования опубликовало список получивших образовательные гранты. Также в ведомстве показали реакцию тех, кто оказался в числе счастливчиков.

Ранее корреспонденты NUR.KZ также говорили с выпускниками из регионов, который набрали высокие баллы на ЕНТ, но не получили гранты. Абитуриенты пожаловались, что на бюджет поступили ребята из областей, пострадавших весной от паводков, но получившие при этом более низкий результат на тестировании.

Кроме того, адвокат Халида Ажигулова ранее рассказала о выпускнике, не получившем грант, несмотря на высокий балл ЕНТ, который подал в суд на Миннауки.

Также в связи с напряженной ситуацией в ведомстве запустили специальный call-центр, куда абитуриенты без гранта могут позвонить и узнать о снижении оплаты и других возможностях. Кроме того, казахстанским выпускникам было решено дополнительно выделить 10 тыс. грантов.