От почти 2 тысяч образовательных грантов отказались в Казахстане

На брифинге в правительстве глава Миннауки сообщил, что казахстанские студенты отказались от порядка 2 тысяч грантов, поэтому их пришлось перераспределить, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня мы перераспределили гранты так называемых "отказников" - тех ребят, которые получили гранты, но по тем или иным причинам вернули их. 1 989 таких грантов были распределены. Из 10 607 абитуриентов получили гранты 7 799 студентов", - сообщил министр Саясат Нурбек.

Министр добавил, что у Миннауки и высшего образования еще остается резерв грантов.

"Мы ждем до конца сентября, дополнительно еще могут отказаться от грантов либо перевестись на платное отделение, перевестись в другие университеты. Эти гранты также будут перераспределены автоматически через платформу Национального центра тестирования", - добавил Саясат Нурбек.

Напомним, 28 августа Министерством науки и высшего образования Казахстана дополнительно присуждены образовательные гранты. Всем обладателям гранта необходимо явиться для зачисления в ВУЗ.

Добавим, 3 августа Министерство науки и высшего образования опубликовало список получивших образовательные гранты. Также в ведомстве показали реакцию тех, кто оказался в числе счастливчиков.

Позже сообщалось, что казахстанские абитуриенты, набравшие высокие баллы на ЕНТ и не получившие гранты, намерены судиться с Министерством науки и высшего образования.

Корреспонденты NUR.KZ говорили с выпускниками из регионов, которые набрали высокие баллы на ЕНТ, но не получили гранты. Абитуриенты пожаловались, что на бюджет поступили ребята из областей, пострадавших весной от паводков, но получившие при этом более низкий результат на тестировании.

Кроме того, адвокат Халида Ажигулова рассказала о выпускнике, не получившем грант, несмотря на высокий балл ЕНТ, который подал в суд на Миннауки.

Позже в Миннауки ответили на жалобы выпускников на несправедливое, по их мнению, распределение грантов. В ответе на запрос редакции NUR.KZ нам сообщили, что из шести регионов, пострадавших от паводков, подали заявления на конкурс 20 986 абитуриентов. Из них 15 382 человек получили гранты. При этом большая часть - 10 170 абитуриентов - получили грант на общих основаниях. И только 5212 человек получили грант как пострадавшие от паводков.

Также в связи с напряженной ситуацией в ведомстве запустили специальный call-центр, куда абитуриенты без гранта могут позвонить и узнать о снижении оплаты и других возможностях. Кроме того, казахстанским выпускникам было решено дополнительно выделить 10 тыс. грантов.