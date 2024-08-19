Снижение оплаты и другие возможности: для не получивших грант абитуриентов запустили call-центр
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В Миннауки и высшего образования поделились телефонами, куда абитуриентам можно позвонить и узнать о снижении оплаты и других возможностях, пишет NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как рассказали в официальном Telegram-канале Миннауки, сейчас работает специальный Call-центр, где можно узнать информацию о дополнительных возможностях для абитуриентов, не получивших образовательный грант на 2024-2025 учебный год.
Позвонив туда, можно узнать о дополнительных грантах, снижении оплаты за обучение и других возможностях.
Контакты Call-центра:
- 8 (7172) 69 50-69;
- 8 (7172) 69 52-92;
- 8 (7172) 69 50-71.
Время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.
С 10 по 15 августа в Казахстане проходит августовское ЕНТ, с сертификатом которого можно поступить в вузы только на платное отделение.
При этом основное ЕНТ 2024 года стартовало в 14 регионах страны 16 мая этого года, закончилось оно 5 июля.
3 августа Министерство науки и высшего образования опубликовало список получивших образовательные гранты. Также в ведомстве показали реакцию тех, кто оказался в числе счастливчиков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150481-kuda-zvonit-abiturientam-ne-poluchivshim-grant-v-kazahstane/