Снижение оплаты и другие возможности: для не получивших грант абитуриентов запустили call-центр

В Миннауки и высшего образования поделились телефонами, куда абитуриентам можно позвонить и узнать о снижении оплаты и других возможностях, пишет NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как рассказали в официальном Telegram-канале Миннауки, сейчас работает специальный Call-центр, где можно узнать информацию о дополнительных возможностях для абитуриентов, не получивших образовательный грант на 2024-2025 учебный год.

Позвонив туда, можно узнать о дополнительных грантах, снижении оплаты за обучение и других возможностях.

Контакты Call-центра:

8 (7172) 69 50-69;

8 (7172) 69 52-92;

8 (7172) 69 50-71.

Время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

С 10 по 15 августа в Казахстане проходит августовское ЕНТ, с сертификатом которого можно поступить в вузы только на платное отделение.

При этом основное ЕНТ 2024 года стартовало в 14 регионах страны 16 мая этого года, закончилось оно 5 июля.

3 августа Министерство науки и высшего образования опубликовало список получивших образовательные гранты. Также в ведомстве показали реакцию тех, кто оказался в числе счастливчиков.