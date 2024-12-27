Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Министр заявил о позитивном влиянии перевода времени на жизнь казахстанцев

Опубликовано:

Саясат Нурбек
Саясат Нурбек. Фото: t.me/gylym_jogary_bilim

В Алматы ученые и министр Саясат Нурбек обсуждают влияние нового часового пояса на благополучие казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

Так, во время круглого стола в Алматы, посвященного вопросам времени, Нурбек отметил важность перехода на единое время для улучшения здоровья и психического состояния населения. Содержание беседы министерство публикует в Telegram.

По его словам, современная жизнь наполнена стрессами и большим потоком информации, а человеческий мозг не способен справляться с этим в постоянном режиме бодрствования. Потому, по мнению министра, с переходом на новое время Казахстан вернулся к правильным биоритмам.

"Это не просто изменение режима, а возможность для восстановления умственной деятельности, улучшения концентрации и общего самочувствия", - считает Нурбек.

Он также приводит данные, что переход на новый часовой пояс "способствует улучшению сна, снижению уровня стресса и повышению когнитивных способностей". Также министр отмечает, что перевод часов - это шаг в сторону удобства и здоровья человека.

"Астрономические циклы определяют нашу жизнь. Чем ближе мы подводим свой распорядок к естественным биологическим ритмам, тем качественнее она становится. Ранний подъем позволяет не только успевать все важное в первой половине дня, но и оставляет больше времени для семьи и отдыха", - уверен министр.

Переход на единое время, по словам Саясата Нурбека, помогает организовать жизнь в соответствии с природными ритмами, что положительно сказывается на здоровье и продуктивности. Это, уверяет он, реальная возможность улучшить качество жизни каждого.

Также во время круглого стола стало известно, что в стране начали масштабное исследование перехода на единое время на здоровье граждан. Отмечается, что будут исследованы такие данные, как:

  • Психическое здоровье. Уровень стресса, тревожности, депрессии и качество сна населения как заверили в министерстве, будут оценены с использованием международных диагностических инструментов.
  • Физиологические изменения. Уровень гормонов (кортизол и мелатонин), метаболические показатели (глюкоза, холестерин) и частота заболеваний, связанных с нарушением циркадных ритмов, будут тщательно изучены, подчеркивают в МНВО.
  • Социальные аспекты. Отмечается, что внимание уделят производительности труда, успеваемости учащихся и частоте обращений за медицинской помощью.

Результаты обещают опубликовать в научных журналах и на международных площадках.

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Ее авторы предложили перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

Ранее один из инициаторов перевода времени в Казахстане - депутат Еркин Абиль - комментировал неутихающие споры вокруг смены часового пояса. Об этом также высказывался министр торговли.

Также глава Миннауки отмечал, что в Казахстане будут проводить исследование о влиянии единого времени на здоровье граждан. Позже Саясат Нурбек назвал примерную сумму, которую вложат в исследование влияния перевода времени на здоровье казахстанцев - министр предположил, что на это будет выделено 90-100 млн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2205995-ministr-zayavil-o-pozitivnom-vliyanii-perevoda-vremeni-na-zhizn-kazahstancev/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie