Министр заявил о позитивном влиянии перевода времени на жизнь казахстанцев

В Алматы ученые и министр Саясат Нурбек обсуждают влияние нового часового пояса на благополучие казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

Так, во время круглого стола в Алматы, посвященного вопросам времени, Нурбек отметил важность перехода на единое время для улучшения здоровья и психического состояния населения. Содержание беседы министерство публикует в Telegram.

По его словам, современная жизнь наполнена стрессами и большим потоком информации, а человеческий мозг не способен справляться с этим в постоянном режиме бодрствования. Потому, по мнению министра, с переходом на новое время Казахстан вернулся к правильным биоритмам.

"Это не просто изменение режима, а возможность для восстановления умственной деятельности, улучшения концентрации и общего самочувствия", - считает Нурбек.

Он также приводит данные, что переход на новый часовой пояс "способствует улучшению сна, снижению уровня стресса и повышению когнитивных способностей". Также министр отмечает, что перевод часов - это шаг в сторону удобства и здоровья человека.

"Астрономические циклы определяют нашу жизнь. Чем ближе мы подводим свой распорядок к естественным биологическим ритмам, тем качественнее она становится. Ранний подъем позволяет не только успевать все важное в первой половине дня, но и оставляет больше времени для семьи и отдыха", - уверен министр.

Переход на единое время, по словам Саясата Нурбека, помогает организовать жизнь в соответствии с природными ритмами, что положительно сказывается на здоровье и продуктивности. Это, уверяет он, реальная возможность улучшить качество жизни каждого.

Также во время круглого стола стало известно, что в стране начали масштабное исследование перехода на единое время на здоровье граждан. Отмечается, что будут исследованы такие данные, как:

Психическое здоровье. Уровень стресса, тревожности, депрессии и качество сна населения как заверили в министерстве, будут оценены с использованием международных диагностических инструментов.

Физиологические изменения. Уровень гормонов (кортизол и мелатонин), метаболические показатели (глюкоза, холестерин) и частота заболеваний, связанных с нарушением циркадных ритмов, будут тщательно изучены, подчеркивают в МНВО.

Социальные аспекты. Отмечается, что внимание уделят производительности труда, успеваемости учащихся и частоте обращений за медицинской помощью.

Результаты обещают опубликовать в научных журналах и на международных площадках.

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Ее авторы предложили перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

Ранее один из инициаторов перевода времени в Казахстане - депутат Еркин Абиль - комментировал неутихающие споры вокруг смены часового пояса. Об этом также высказывался министр торговли.

Также глава Миннауки отмечал, что в Казахстане будут проводить исследование о влиянии единого времени на здоровье граждан. Позже Саясат Нурбек назвал примерную сумму, которую вложат в исследование влияния перевода времени на здоровье казахстанцев - министр предположил, что на это будет выделено 90-100 млн тенге.