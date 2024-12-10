Борьба с незаконной стройкой: какие здания снесли в Алматы
Опубликовано:
Алматы, крупнейший мегаполис Казахстана, активно борется с незаконным строительством, а процесс сноса нелегальных объектов стал важной частью градостроительной политики города, передает NUR.KZ.
Под руководством акима Алматы Ерболата Досаева были предприняты масштабные усилия по усилению контроля за соблюдением строительных норм и правил. Всего с начала этого года в Алматы снесли порядка 50 незаконных строений. Корреспондент NUR.KZ собрал несколько примечательных случаев сноса, чтобы понять масштабы и характер этой работы.
Снос трехэтажного здания в садоводческом товариществе "Коргаушы-Защитник"
Трехэтажное здание, возводимое без разрешительных документов в садоводческом товариществе "Коргаушы-Защитник", начали сносить по требованию городских властей. По информации акимата, строительство велось без проектно-сметной документации, авторского и технического надзора.
Власти города, проведя проверку совместно с антикоррупционной службой, обнаружили эти нарушения и выдали предписание на снос. Владелец здания, получив предписание, добровольно приступил к сносу.
Снос двухэтажного здания на улице Курильской
Не менее значимым стал случай сноса двухэтажного здания на улице Курильской. Строение было построено без разрешительных документов, что привело к судебному разбирательству.
Управление градостроительного контроля Алматы ранее провело проверку и вынесло предписание собственнику "ИП Danil" устранить нарушения. Однако требования так и не были выполнены, и суд удовлетворил иск о сносе. В ответ на бездействие владельца суд вынес решение о сносе объекта.
Снос жилого комплекса Monblanc в Ерменсае
Жилой комплекс Monblanc, расположенный в микрорайоне Ерменсай, также был признан незаконно возводимым объектом. Как оказалось, застройщик MGM Development приступил к строительству без разрешительных документов, не имея согласования проекта и государственной экспертизы.
Суд подтвердил решение о сносе - и работы начались под контролем судебных исполнителей. Это событие свидетельствует о жесткой позиции местных властей по отношению к застройщикам, которые игнорируют требования закона.
Снос незаконного СТО на Розыбакиева
Среди незаконных объектов, попавших под снос, были и техобслуживающие станции, как, например, СТО по улице Розыбакиева. По данным акимата, ранее в ходе внеплановой проверки управлением в отношении собственника ТОО "Акжол" были приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.
Судебное разбирательство еще не завершилось, но демонтаж объекта начат собственником в добровольном порядке, что подтверждает эффективность контроля со стороны местных властей.
Снос пристройки к кафе на проспекте Абая
В центре города был снесен незаконно возведенный объект - пристройка к кафе на проспекте Абая, 34. Пристройка была построена без разрешений, и после административных мер, направленных на устранение нарушений, собственник был признан виновным в незаконном строительстве.
В апреле этого года постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям собственника принудили снести незаконно возведенное строение. В итоге объект был демонтирован собственником в добровольном порядке.
Снос незаконных складов в микрорайоне Самгау
На улице Кокорай микрорайона Самгау был произведен снос более 2000 квадратных метров незаконных складских помещений. В ходе проверки было установлено, что ТОО "Рифтам" возводил складские объекты без каких-либо разрешительных документов.
Проверка выявила отсутствие разрешительных документов на 2174 квадратных метрах складских площадей. Суд подтвердил решение о сносе, и работы начались под контролем судебных исполнителей.
Нарушения при строительстве ЖК Autograph
В Алматы были выявлены нарушения при строительстве жилого комплекса Autograph. Управление градостроительного контроля обнаружило, что застройщик, ТОО "Benta", превысил допустимую этажность.
Согласно проекту, здание должно было иметь три этажа плюс технический этаж, но в действительности застройщик возвел четыре этажа с юго-западной стороны и три - с северо-восточной. Высота здания также значительно превышала разрешенные нормы - 18 метров вместо допустимых 12.
Снос автомойки на улице Бурундайская
Автомойка, построенная без разрешения на улице Бурундайская, была признана незаконной и снесена по решению суда. Арендатор участка был привлечен к административной ответственности и в дальнейшем начал демонтаж объекта в добровольном порядке.
По данным акимата, ранее арендатор участка был привлечен к административной ответственности с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.
Позднее управлением подан иск на снос незаконно возведенного объекта. Решением СМЭС Алматы объект признан самовольной постройкой и исковые требования о сносе удовлетворены.
Снос этажа крупного бизнес-центра
Немалую роль в процессе сноса занимают и коммерческие объекты. Так, в бизнес-центре Parasat на улице Муратбаева должны быть снесены третий этаж и мансарда, построенные без необходимых разрешений.
После проверки, которая выявила нарушение строительных норм, был подан иск на снос. Судебные органы поддержали требования городских властей, и демонтаж был осуществлен с участием судебных исполнителей.
Снос незаконного кафе и торговых площадей на улице Вильямса
Управление градостроительного контроля выявило, что собственник кафе построил незаконную пристройку без необходимых документов.
Несмотря на предписание об устранении нарушений, владелец не отреагировал на требование. В результате судебное разбирательство завершилось решением о сносе. Объект был ликвидирован согласно решению суда.
Напомним, ранее аким Алматы Ерболат Досаев высказывался о точечной застройке города, отмечая, что с ней власти борются не только в центре.
"Мы, наоборот, разбираемся с новыми районами развития. Два новых района - Алатауский и Наурызбайский - там активно проводим работу. Я в курсе каждой точечной застройки в Ауэзовском районе, держу на личном контроле: мы либо в судах находимся, либо пробуем уговорить владельцев изменить свои проекты, либо выкупить и сделать какую-то зеленую зону. Как любой мегаполис, сталкиваемся с такими проблемами", - сообщал тогда градоначальник.
Кроме того, он говорил и о запрете на строительство на горных "прилавках" выше градиента 15%.
"Принято решение - и строек нет: с моего прихода и принятия этих правил ни одно разрешение город не давал", - заверил аким.
Также он добавил, что в Алматы идет снос незаконных строений и эта работа будет доведена до конца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189448-borba-s-nezakonnoy-stroykoy-kakie-zdaniya-snesli-v-almaty/