Борьба с незаконной стройкой: какие здания снесли в Алматы

Алматы, крупнейший мегаполис Казахстана, активно борется с незаконным строительством, а процесс сноса нелегальных объектов стал важной частью градостроительной политики города, передает NUR.KZ.

Под руководством акима Алматы Ерболата Досаева были предприняты масштабные усилия по усилению контроля за соблюдением строительных норм и правил. Всего с начала прошлого года в Алматы снесли порядка 50 незаконных строений. Корреспондент NUR.KZ собрал несколько примечательных случаев сноса, чтобы понять масштабы и характер этой работы.

Снос трехэтажного здания в садоводческом товариществе "Коргаушы-Защитник"

Трехэтажное здание, возводимое без разрешительных документов в садоводческом товариществе "Коргаушы-Защитник", начали сносить по требованию городских властей. По информации акимата, строительство велось без проектно-сметной документации, авторского и технического надзора.

Снос незаконного объекта. Фото: Акимат Алматы

Власти города, проведя проверку совместно с антикоррупционной службой, обнаружили эти нарушения и выдали предписание на снос. Владелец здания, получив предписание, добровольно приступил к сносу.

Снос двухэтажного здания на улице Курильской

Не менее значимым стал случай сноса двухэтажного здания на улице Курильской. Строение было построено без разрешительных документов, что привело к судебному разбирательству.

Снос незаконного объекта. Фото: Акимат Алматы

Управление градостроительного контроля Алматы ранее провело проверку и вынесло предписание собственнику "ИП Danil" устранить нарушения. Однако требования так и не были выполнены, и суд удовлетворил иск о сносе. В ответ на бездействие владельца суд вынес решение о сносе объекта.

Снос жилого комплекса Monblanc в Ерменсае

Жилой комплекс Monblanc, расположенный в микрорайоне Ерменсай, также был признан незаконно возводимым объектом. Как оказалось, застройщик MGM Development приступил к строительству без разрешительных документов, не имея согласования проекта и государственной экспертизы.

Снос незаконного объекта. Фото: Акимат Алматы

Суд подтвердил решение о сносе - и работы начались под контролем судебных исполнителей. Это событие свидетельствует о жесткой позиции местных властей по отношению к застройщикам, которые игнорируют требования закона.

Снос незаконного СТО на Розыбакиева

Среди незаконных объектов, попавших под снос, были и техобслуживающие станции, как, например, СТО по улице Розыбакиева. По данным акимата, ранее в ходе внеплановой проверки управлением в отношении собственника ТОО "Акжол" были приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.

Снос незаконного объекта. Фото: Акимат Алматы

Судебное разбирательство еще не завершилось, но демонтаж объекта начат собственником в добровольном порядке, что подтверждает эффективность контроля со стороны местных властей.

Снос пристройки к кафе на проспекте Абая

В центре города был снесен незаконно возведенный объект - пристройка к кафе на проспекте Абая, 34. Пристройка была построена без разрешений, и после административных мер, направленных на устранение нарушений, собственник был признан виновным в незаконном строительстве.

Здание кафе до сноса. Фото: Акимат Алматы

Здание кафе после сноса. Фото: Акимат Алматы

В апреле этого года постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям собственника принудили снести незаконно возведенное строение. В итоге объект был демонтирован собственником в добровольном порядке.

Снос незаконных складов в микрорайоне Самгау

На улице Кокорай микрорайона Самгау был произведен снос более 2000 квадратных метров незаконных складских помещений. В ходе проверки было установлено, что ТОО "Рифтам" возводил складские объекты без каких-либо разрешительных документов.

Снос незаконного объекта. Фото: Акимат Алматы

Проверка выявила отсутствие разрешительных документов на 2174 квадратных метрах складских площадей. Суд подтвердил решение о сносе, и работы начались под контролем судебных исполнителей.

Нарушения при строительстве ЖК Autograph

В Алматы были выявлены нарушения при строительстве жилого комплекса Autograph. Управление градостроительного контроля обнаружило, что застройщик, ТОО "Benta", превысил допустимую этажность.

Снос незаконного объекта. Фото: Акимат Алматы

Согласно проекту, здание должно было иметь три этажа плюс технический этаж, но в действительности застройщик возвел четыре этажа с юго-западной стороны и три - с северо-восточной. Высота здания также значительно превышала разрешенные нормы - 18 метров вместо допустимых 12.

Снос автомойки на улице Бурундайская

Автомойка, построенная без разрешения на улице Бурундайская, была признана незаконной и снесена по решению суда. Арендатор участка был привлечен к административной ответственности и в дальнейшем начал демонтаж объекта в добровольном порядке.

Автомойка. Фото: Акимат Алматы

По данным акимата, ранее арендатор участка был привлечен к административной ответственности с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.

Позднее управлением подан иск на снос незаконно возведенного объекта. Решением СМЭС Алматы объект признан самовольной постройкой и исковые требования о сносе удовлетворены.

Снос этажа крупного бизнес-центра

Немалую роль в процессе сноса занимают и коммерческие объекты. Так, в бизнес-центре Parasat на улице Муратбаева должны быть снесены третий этаж и мансарда, построенные без необходимых разрешений.

Снос незаконного объекта. Фото: Акимат Алматы

После проверки, которая выявила нарушение строительных норм, был подан иск на снос. Судебные органы поддержали требования городских властей, и демонтаж был осуществлен с участием судебных исполнителей.

Снос незаконного кафе и торговых площадей на улице Вильямса

Управление градостроительного контроля выявило, что собственник кафе построил незаконную пристройку без необходимых документов.

Снос незаконного объекта. Фото: Акимат Алматы

Несмотря на предписание об устранении нарушений, владелец не отреагировал на требование. В результате судебное разбирательство завершилось решением о сносе. Объект был ликвидирован согласно решению суда.

Напомним, ранее аким Алматы Ерболат Досаев высказывался о точечной застройке города, отмечая, что с ней власти борются не только в центре.

"Мы, наоборот, разбираемся с новыми районами развития. Два новых района - Алатауский и Наурызбайский - там активно проводим работу. Я в курсе каждой точечной застройки в Ауэзовском районе, держу на личном контроле: мы либо в судах находимся, либо пробуем уговорить владельцев изменить свои проекты, либо выкупить и сделать какую-то зеленую зону. Как любой мегаполис, сталкиваемся с такими проблемами", - сообщал тогда градоначальник.

Кроме того, он говорил и о запрете на строительство на горных "прилавках" выше градиента 15%.

"Принято решение - и строек нет: с моего прихода и принятия этих правил ни одно разрешение город не давал", - заверил аким.

Также он добавил, что в Алматы идет снос незаконных строений и эта работа будет доведена до конца.