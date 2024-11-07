Очередное незаконное двухэтажное здание сносят в Алматы (фото)

В Алматы снесли двухэтажное здание, которое было построено незаконно. Ранее в отношении собственника приняли административные меры, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Здание расположено по улице Курильской. В отношении собственника ранее были приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений, выявленных в ходе внеплановой проверки.

Снос здания в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Недочеты были не исправлены, в связи с этим управление градостроительного контроля подало иск в суд на снос объекта.

Снос начали сегодня с участием судебных исполнителей.

Недавно в Алматы снесли незаконно построенную станцию технического обслуживания. При этом, как рассказывали в акимате, судебные тяжбы еще не завершились, однако собственник все же решил снести объект добровольно.

Позже в южной столице начали демонтировать еще строившийся жилой комплекс Monblanc в микрорайоне Ерменсай, который признан незаконным по решению суда.

Между тем на днях в Алматы пополнили реестр не рекомендуемых для покупки в них квартир жилых комплексов (ЖК). Здания не имеют полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводятся с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.