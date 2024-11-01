Строящийся ЖК начали сносить в Алматы (фото)

В Алматы сносят жилой комплекс Monblanc в микрорайоне Ерменсай, который признан незаконным по решению суда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации акимата, строящийся жилой комплекс Monblanc в микрорайоне Ерменсай признан незаконным.

Сообщается, что в ходе внеплановой проверки объекта было установлено, что ТОО "MGM Development" начало строительство данного жилого комплекса за отсутствием архитектурно-планировочного задания (АПЗ), согласования эскизного проекта, уведомления о начале строительно-монтажных работ, госэкспертизы, авторского и технического надзоров.

Спецтхника на территории ЖК. Фото: пресс-служба акимата Алматы

"21 декабря 2022 года в отношении заказчика управлением приняты административные меры, с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений. 25 апреля 2023 года направлено исковое заявление на снос в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы.

27 декабря 2023 года Алматинским городским судом решение СМЭС о сносе оставлено без изменения, апелляционная жалоба собственника отклонена", - рассказали в акимате.

Снос объекта начали сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции. По данным пресс-службы акимата, с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 50 незаконных объектов.

Спецтехника на месте сноса ЖК. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Накануне сообщалось, что в Алматы сносят станцию технического обслуживания, которая была построена незаконно, но судебные разбирательства при этом еще не завершены.

Недавно мы писали, что в центре Алматы, по проспекту Абая, снесли навесную пристройку к кафе. Демонтаж произвел собственник кафе. Также в Алматы начали снос более 2000 кв. метров незаконно построенных складских помещений.

В июне в элитной части Алматы снесли семиэтажное здание. Строительство на участке началось еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет. Потом участок был передан другому собственнику, который продолжил строительство.

Позже в городе по решению суда под снос попали три строящихся здания в микрорайоне Кольсай.

В августе в Алматы снесли торговые площадки и незаконно построенное кафе. Капитальная мансардная пристройка и коммерческое помещение были построены хозспособом.