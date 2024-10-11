Более 2 тыс. квадратных метров незаконного склада сносят в Алматы (фото)
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В Алматы сносят более 2000 кв. метров незаконно построенных складских помещений. Процесс сноса был начат сегодня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.
Объект расположен в мкр Самгау по ул. Кокорай, 28/2.
Ранее Управлением проведена внеплановая проверка в отношении ТОО, в ходе которой установлено отсутствие разрешительных документов на крупную часть базы.
В результате был инициирован иск о сносе 2174 кв. метров незаконно возведенной площади объекта. 8 декабря 2023 года иск был удовлетворен. Снос начат сегодня.
По данным акимата, с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 48 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN, "Алма Гарден" и другие.
Напомним, в июне в элитной части Алматы снесли семиэтажное здание. Строительство на участке началось еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет. Потом участок был передан другому собственнику, который продолжил строительство.
Позже в городе по решению суда под снос попали три строящихся здания в микрорайоне Кольсай.
В августе в Алматы снесли торговые площадки и незаконно построенное кафе. Капитальная мансардная пристройка и коммерческое помещение были построены хозспособом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173246-bolee-2-tys-kvadratnyh-metrov-nezakonnogo-sklada-snosyat-v-almaty/
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