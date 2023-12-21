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"Работу мы доведем": Досаев рассказал о застройке горной местности

Опубликовано:

Горы
Горы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК рассказал о том, как ведется работа против незаконной застройки в горах, передает корреспондент NUR.KZ.

"Строительство в горной местности является одним из самых горячих и актуальных вопросов. В этом году мы выявили 52 объекта, в суд было подано 45 исков, 31 мы выиграли, часть на снос пошло, часть - на исполнение предписаний, которые были предъявлены. По 5 объектам мы готовим иски в суд - до конца года, надеюсь, подадим.

По двум объектам получилось, что замечания, предъявленные городом, были устранены. Строительство без разрешительных документов вызывает много вопросов.

У нас есть известный объект по улице Оспанова… сегодня у нас нестандартная ситуация, потому что застройщик построил дом без единого разрешения. Люди въехали, мы в судебном порядке обратились, и только в правовом поле мы можем решить это", - рассказал аким.

По его словам, малоэтажные застройки законодательством не регулируются и многие застройщики этим пользуются.

"Работу мы доведем, в Алматы идет снос незаконных строений, большой волны, в смысле дольщиков, нет, в основном проекты реализованы самими застройщиками", - добавил он.

Напомним, ранее Досаев в ответ на просьбу жителей запретить застройку в горах, говорил о том, что разрешений на стройку не давал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040489-rabotu-my-dovedem-dosaev-rasskazal-o-zastroyke-gornoy-mestnosti/

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