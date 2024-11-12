Незаконно построенное трехэтажное здание сносят в предгорье Алматы (фото)

В предгорье Алматы сносят крупный незаконный объект - трехэтажное здание. Его возводили без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В предгорье Алматы сносят строящееся здание в садоводческом товариществе "Коргаушы-Защитник".

Здание. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Трехэтажное и одноэтажное капитальные строения выстроены на одном участке без проектно-сметной документации, сопровождения авторского и технического надзоров и уведомления о начале строительно-монтажных работ. Объект выявили в рамках совместной работы с антикоррупционной службой.

Незаконное здание. Фото: пресс-служба акимата Алматы

19 июля собственнику выдали предписание - демонтировать незаконный объект и привести земельный участок в первоначальное состояние.

Снос начат собственником накануне добровольно.

На прошлой неделе в Алматы снесли двухэтажный дом, который был построен незаконно. Перед этим в южной столице демонтировали станцию технического обслуживания. При этом, как рассказывали в акимате, судебные тяжбы еще не завершились, однако собственник все же решил снести объект добровольно.

Кроме того, недавно в городе снесли еще строившийся жилой комплекс Monblanc в микрорайоне Ерменсай, который признан незаконным по решению суда.

Между тем в Алматы пополнили реестр не рекомендуемых для покупки в них квартир жилых комплексов (ЖК). Здания не имеют полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводятся с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.