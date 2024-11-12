Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Незаконно построенное трехэтажное здание сносят в предгорье Алматы (фото)

Опубликовано:

Снос здания в Алматы
Снос здания в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В предгорье Алматы сносят крупный незаконный объект - трехэтажное здание. Его возводили без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В предгорье Алматы сносят строящееся здание в садоводческом товариществе "Коргаушы-Защитник".

Здание
Здание. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Трехэтажное и одноэтажное капитальные строения выстроены на одном участке без проектно-сметной документации, сопровождения авторского и технического надзоров и уведомления о начале строительно-монтажных работ. Объект выявили в рамках совместной работы с антикоррупционной службой.

Незаконное здание
Незаконное здание. Фото: пресс-служба акимата Алматы

19 июля собственнику выдали предписание - демонтировать незаконный объект и привести земельный участок в первоначальное состояние.

Снос начат собственником накануне добровольно.

На прошлой неделе в Алматы снесли двухэтажный дом, который был построен незаконно. Перед этим в южной столице демонтировали станцию технического обслуживания. При этом, как рассказывали в акимате, судебные тяжбы еще не завершились, однако собственник все же решил снести объект добровольно.

Кроме того, недавно в городе снесли еще строившийся жилой комплекс Monblanc в микрорайоне Ерменсай, который признан незаконным по решению суда.

Между тем в Алматы пополнили реестр не рекомендуемых для покупки в них квартир жилых комплексов (ЖК). Здания не имеют полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводятся с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186381-nezakonno-postroennoe-trehetazhnoe-zdanie-snosyat-v-predgore-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie